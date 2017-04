1. FC Köln

KÖLN. Die Offensive bietet dem Kölner Trainer endlich wieder Alternativen. Mittelfeldspieler Milos Jojic verdient sich seinen Platz in der Startformation.

Von ga, 15.04.2017

Fast aus dem Vollen schöpfen konnte Peter Stöger, als er am Freitagnachmittag seinen Kader für das samstägliche Bundesligaspiel in Augsburg benannte. Lediglich die rekonvaleszenten Marcel Risse und Sehrou Guirassy fehlten. Damit sind die Voraussetzungen deutlich positiver als beispielsweise noch vor zwei Wochen. Da saßen bei der Partie in Hamburg drei der sechs Feldspieler ohne Spielminute in dieser Saison auf der Ersatzbank.

Während damals nur ein offensiver Ersatzmann zur Verfügung stand, stehen nun sieben angriffsorientierte Spieler für vier Positionen bereit. Der FC-Trainer besitzt also die Qual der Wahl, was ihm lieb ist. „Die Rückkehr der Jungs heißt natürlich nicht, dass alle von Anfang an dabei sein werden. Aber wichtig ist, dass sie uns mehr Möglichkeiten geben, auch einmal etwas zu korrigieren, wenn es während des Spiels nicht so gut läuft. Das war in den letzten Wochen nicht immer so gegeben“, stellte Stöger fest.

Dennoch kam der FC stets zu Chancen und in der Rückrunde außer gegen die Bayern immer zu mindestens einem Tor. „Die Chancenverwertung ist gut. Da müssen wir weitermachen und daneben zu unserer Stabilität zurückfinden“, forderte der Trainer.

Was die Besetzung der Offensive anbelangt, so sind Torjäger Anthony Modeste und sein Nebenmann Yuya Osako gesetzt. Auch Christian Clemens, dem im Derby gegen Borussia Mönchengladbach sein erster Treffer nach der Rückkehr im Januar gelang, dürfte auf der rechten Angriffsseite seinen Startelfplatz sicher haben.

Offen ist dagegen die Linksaußenposition. Zuletzt hatte dort Konstantin Rausch gespielt, weil Jonas Hector wieder als Linksverteidiger zum Einsatz kam. Und nun? Leonardo Bittencourt, dessen angestammter Platz dies vor seinen Verletzungen war, hat sich einsatzfähig zurückgemeldet. Beim Abschlusstraining schlug er die Flanken wie gewohnt von links vors Tor. Allerdings dürfte bei ihm die Kraft noch nicht für 90 Minuten reichen. Deshalb spricht mehr für Rausch und für Bittencourt die Joker-Rolle.

Eine weitere Alternative auf der linken Seite ist Milos Jojic, der vielseitig einsetzbare Offensivakteur. Nachdem er lange Zeit nur sporadisch zum Zug kam, spielte er in den letzten fünf Begegnungen von Beginn an und machte seine Sache zum Teil sehr ordentlich. Zwei Treffer und eine Torvorbereitung sprachen neben läuferischen Bestwerten und guten Zweikampfquoten für ihn. Deshalb hätte der Serbe, auf den die FC-Verantwortlichen bei der Verpflichtung 2015 so große – bis vor Kurzem aber unerfüllte – Hoffnungen setzten, eine neuerliche Chance verdient.

Deshalb spricht einiges dafür, dass Jojic auf der Sechserposition neben Matthias Lehmann beginnt. Beim 4:2-Sieg gegen Hertha BSC harmonierten die beiden in dieser Doppelrolle. Für Marco Höger bliebe dann zunächst nur die Ersatzbank.

Auf der werden auch zwei weitere Offensivkräfte sitzen: Simon Zoller und der nach einer Nasennebenhöhlen-Operation einsatzfähige Artjoms Rudnevs. Dagegen mussten Pawel Olkowski und Salih Özcan angesichts des fast komplett zur Verfügung stehenden Kaders auf den Charterflug am Freitagnachmittag nach Augsburg verzichten.