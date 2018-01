Köln gegen Gladbach

Beamte der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof. (Symbolbild)

Köln. Am Sonntag spielt der 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Das heißt, dass es verschärfte Sicherheitsvorkehrungen in den Zugverbindungen nach Köln gibt. Die Bundespolizei verbietet die Mitnahme von Glasflaschen und Pyrotechnik.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.01.2018

Die Bundespolizei Sankt Augustin hofft darauf, dass es beim Spiel des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach friedlich bleibt. Dennoch hat sie für den Spieltag die Sicherheitsvorkehrungen verschärft: Am Sonntag, 14. Januar, dürfen in manchen Zügen in und um Köln keine Glasflaschen, Glasbehältnisse, Getränkedosen sowie pyrotechnische Gegenstände mitgeführt werden.

Die Polizei begründet das strikte Verbot damit, dass es in der Vergangenheit während der Fußballspiele wiederholt zu Straftaten mit solchen Gegenständen gekommen sei. Das Verbot betrifft am Spieltag die Fahrgäste folgender Züge:

Mönchengladbach Hauptbahnhof über Grevenbroich nach Köln Hauptbahnhof

Neuss Hauptbahnhof über Dormagen nach Köln Hauptbahnhof

Köln Worringen nach Köln Hauptbahnhof

Düsseldorf Hauptbahnhof über Leverkusen Mitte nach Köln Hauptbahnhof

Rommerskirchen nach Kerpen-Horrem

Kerpen-Horrem nach Köln Hauptbahnhof

Alle Bahnhöfe/ Haltepunkte der Deutschen Bahn AG im Kölner Stadtgebiet in der Zeit von 11:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Die Bundespolizei wird verstärkt kontrollieren. Wer gegen das Verbot verstößt, muss damit rechnen, dass er aus der Bahn verwiesen wird und ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro zahlen muss.