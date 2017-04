KÖLN. 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach: Das sind von jeher Duelle voller Brisanz. Am Samstag treffen die rheinischen Rivalen zum 86. Mal aufeinander.

Von Martin Sauerborn, 08.04.2017

Hennes Weisweiler, Günter Netzer, Toni Polster, Peter Wynhoff oder Marcel Risse: Das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach kennt viele Helden und erzählt manche Geschichte. Bevor sich die beiden ewigen Rivalen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im ausverkauften Rheinenergiestadion zum 86. Mal in der Fußball-Bundesliga gegenüber stehen, wirft die Rundschau einen Blick in die Historie dieses immer wieder aufs Neue brisanten Duells.

Derby-Bilanz

Seit Einführung der Bundesliga im Jahr 1963 haben sich der FC und die Borussia in 96 Pflichtspielen gegenüber gestanden. In der Bundesliga kam es am 20. November 1965 zum ersten Aufeinandertreffen, das die Kölner auf dem Bökelberg mit 3:2 für sich entschieden. Insgesamt gab es bis heute 85 Erstliga-Duelle. Gladbach hat bei 16 Unentschieden 46 Siegen eingefahren, doppelt so viele wie der FC. Zuletzt gab es aber zwei Erfolge (1:0 und 2:1) der Geißböcke. In den vier Zweitliga-Derbys blieben die Kölner bei drei Remis ohne Sieg. Im DFB-Pokal gewann der FC zwar zweimal, unterlag aber im legendären Finale 1973. Auch auf europäischer Ebene spielten die Erzrivalen viermal gegeneinander. Die Borussia gewann dreimal und zog so zweimal in die nächste Runde ein. Die Partie am 28. November 1972 in Köln (0:0) war das erste direkte Duell zweier Bundesligisten überhaupt.

Derby-Tore

Es ist bis heute das berühmteste Derby-Tor: Am 23. Juni 1973 wechselte sich Günter Netzer im Pokalfinale von Düsseldorf zur Verlängerung selbst ein und erzielte spektakulär den 2:1-Siegtreffer. Netzers großer Widerpart Wolfgang Overath, der in der regulären Spielzeit noch das 1:1 von Herbert Neumann per Hacke vorbereitet, saß beim Siegtreffer der Gladbacher mit Wadenkrämpfen auf der Auswechselbank. Das 2:1 war zugleich das erste Derby-Tor, das zum „Tor des Monats“ gewählt wurde. Aber nicht das letzte: Als zweiter Gladbacher erhielt Harald Nickel für seinen Volleyschuss beim 3:2-Sieg der Borussia am 18. April 1981 die Medaille. Als erster Kölner durfte sich Thomas Häßler für sein Freistoßtor beim 4:1 am 10. Oktober 1987 über ein „Tor des Monats“ freuen. Es folgte Lukas Podolski, der am 31. Januar 2004 den 1:0-Sieg des FC sicherte. Und schließlich Marcel Risse, dessen Freistoßhammer in der Nachspielzeit am 19. November 2016 den Hinspielsieg der Geißböcke im Borussia-Park perfekt machte. Das 2:1 wurde zudem „Tor des Jahres 2016“ und machte aus Risse den nächsten Derbyhelden.

Derby-Trainer

Eine Bestmarke für die Ewigkeit: Hennes Weisweiler, der mit beiden Clubs die Meisterschaft feierte, war an 41 Derbys als Trainer beteiligt. Für Köln kam er auf sechs Siege und vier Niederlagen in 14 Spielen. Die Borussia betreute er 27 Mal, gewann dabei 16 und verlor nur sechs Partien.

Derby-Schreck

Peter Wynhoff hat in 240 Bundesligaspielen 34 Tore erzielt. Alleine sechs davon gelangen dem Gladbacher in seinen 15 Derbys zwischen 1990 und 1998, darunter auch der Siegtreffer zum 2:1 am 15. März 1997 auf dem Bökelberg. Bester Borussen-Torschütze in Derbys ist Jupp Heynckes (11).

Derby-Doppelpack

Nur zwei Spieler erzielten sowohl für Gladbach als auch für Köln mindestens ein Tor. Bernd Rupp traf fünfmal als Borusse und dreimal für den FC. Toni Polster, der mit beiden Vereinen abstieg, jubelte viermal gegen die Fohlen. Im ersten Zweitliga-Derby 1999 traf der Österreicher beim 3:1-Sieg der Gladbacher einmal.

Derby-Novum

Nach dem 2:5 am 2. Dezember 1972 in Mönchengladbach schickt FC-Präsident Oskar Maaß Trainer Rudi Schlott in eine achttägige Denkpause. Bis heute ein Novum in der Historie des 1. FC Köln und der Fußball-Bundesliga.