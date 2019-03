Führungskrise beim 1. FC Köln

Köln. Armin Veh, Sportchef des Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln, bemängelt mangelndes Vertrauen. Der Machtkampf zwischen ihm und Präsident Werner Spinner könnte den Aufstieg gefährden.

Von Joachim Schmidt, 05.03.2019

Armin Veh ärgert sich schon länger. Wiederholt seien Interna aus dem Club öffentlich geworden, lautet sein Vorwurf. Solche Indiskretionen – wie bei der Verpflichtung von Anthony Modeste – und nach außen getragene Schelte an seiner Kritik gegenüber Mannschaft und Trainer nach den letzten Niederlagen sind in den Augen des FC-Sportchefs ein nicht zu kittender Vertrauensverlust gegenüber seiner Person. Am Ende der Englischen Woche mit den drei Siegen in Serie sah der 58-Jährige den rechten Zeitpunkt für gekommen, zum Gegenschlag auszuholen. Damit ist ein Machtkampf zwischen ihm und Vereinspräsident Werner Spinner eröffnet, der den 1. FC Köln bis ins Mark treffen und in eine schwere Krise führen kann.

„Es gibt für mich ein Problem innerhalb des Vereins. Das hat mit Vertrauen zu tun. Wenn es einen Vertrauensverlust gibt, dann kann man den bei mir nicht mehr reparieren – zumindest nicht so einen. Ich weiß nicht, welche Konsequenzen es hat, aber irgendwann gibt es welche.“ Das waren die Worte, mit denen Armin Veh auf das aus seiner Sicht zerrüttete Verhältnis zum Präsidenten – ohne ihn jedoch zu nennen – nach dem Sieg in Ingolstadt aufmerksam machte.

Am Rosenmontag mochten sich weder Veh am Rande der FC-Feier beim Rosenmontagszug noch Spinner vor seiner Rückreise aus dem Wintersporturlaub äußern. An diesem Dienstag aber dürfte es zu einem Gespräch der beiden Kontrahenten kommen.

Die Problematik, die sich jetzt auftut, ist nicht neu. Bei vielen Clubs hat es sie immer wieder gegeben: Vereinsführung und Sportliche Leitung sind unterschiedlicher Auffassung über das sportliche Abschneiden. Statt dies untereinander auszusprechen, verbreitet eine der beiden Seiten ihre Meinung in internen Zirkeln und über Medien in die Öffentlichkeit. Die Gegenseite sieht dies als Misstrauensvotum, der Konflikt ist da.

Das Sportmanagement – beim FC vertreten durch Veh und Frank Aehlig – begleitet die Arbeit des Trainerstabs und greift bei sportlichen Rückschlägen korrigierend ein. In der Regel soll das Präsidium bei Versäumnissen in der Sportführung aktiv werden. Als im Herbst 2017 das Binnenverhältnis zwischen Ex-Sportchef Jörg Schmadtke und dem damaligen Trainer Peter Stöger nicht mehr stimmte, blieb ein Eingreifen des Präsidiums aus. Das war Spinner und seinen Mitstreitern im Nachhinein zum Vorwurf gemacht worden.

Offenbar sah sich Spinner nun verpflichtet, dem von Veh zu Korrekturen gedrängten Trainer zur Seite zu treten. Der FC-Präsident hatte sich im Dezember 2017 dafür stark gemacht, Anfang aus seinem Vertrag bei Holstein Kiel herauszukaufen – ohne Vehs Einschätzung einzuholen. Der damals noch neue FC-Sportchef stimmte der Personalie zu – wohl auch, um nicht sofort mit dem Präsidium über Kreuz zu liegen.

Das Verhältnis von Sportchef zu Trainer ist kein inniges, aber für eine erfolgreiche Arbeit ist das nicht zwangsläufig erforderlich, womöglich auf Dauer sogar eher hinderlich. Veh und Anfang pflegen einen offenen Gedankenaustausch mit Pro und Contra, wie es die sportliche Weiterentwicklung erfordert. Konträr zu Spekulationen, die Beziehung zwischen den beiden sei brüchig, verabschiedete sich Anfang in der Vorwoche in Aue mit einer herzlichen Umarmung von Veh, der nicht mit der Mannschaft zurück nach Köln, sondern zu Planungen der Trainingslager in den Süden reiste.

Wie aber geht es nun zwischen den Entscheidungsträgern Veh und Spinner weiter? Was den Präsidenten anbelangt, so ist kaum mit dessen Rücktritt zu rechnen. Bis zur turnusmäßigen Vorstandswahl bei der Mitgliederversammlung am 8. September läuft seine Amtszeit. Eine komplette Neuwahl seines durch Markus Ritterbach und Toni Schumacher komplettierten Präsidiums ist so gut wie ausgeschlossen. Dafür müssten sie vom Mitgliederrat zur Wiederwahl vorgeschlagen werden. Das Verhältnis zwischen beiden Seiten aber ist schon länger zerrüttet.

Das Gremium, das nach einer von Spinner vor Jahren initiierten Satzungsänderung den Vereinsmitgliedern ein Präsidium zur Wahl vorschlägt, wird ein anderes Trio präsentieren. Bestenfalls könnten Ritterbach oder Schumacher diesem neuen Dreigestirn angehören. Bliebe die Möglichkeit, als Herausforderer gegen ein Team des Mitgliederrats anzutreten. Das dürfte auch aus gesundheitlichen Gründen nicht im Sinne des 70-jährigen Spinner sein, der vor einem Jahr am Herzen operiert worden war.

Ob Veh die Brocken hinschmeißt? Als Trainer hatte er dies in der Vergangenheit mehrmals getan. Dagegen spricht aber, dass er engagiert die nächste Saison plant. Die Trainingslager im Sommer hat er vorbereitet, Denis Lapaczinski hat er gerade erst als neuen Teambetreuer ausgewählt.

Zudem holte Veh bereits Kingsley Schindler aus Kiel für die kommende Spielzeit und bereitet weitere Verpflichtungen vor. Hält ein möglicher Burgfrieden noch mehrere Monate, so würde ein Ausscheiden von Werner Spinner aus dem Präsidentenamt die Problematik beenden.