Reaktion im Netz

Köln. Der Rauswurf von Peter Stöger wird von vielen FC-Anhängern scharf kritisiert. Ihrem Ärger machen die Fans auch im Netz Luft

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.12.2017

Peter Stöger hatte am Donnerstag lautstark eine Entscheidung in der Trainerfrage vom Vorstand gefordert. Er hat sie bekommen. Wie der Verein am Sonntag bekannt gab, hatten sich die FC-Verantwortlichen mit dem Österreicher schon am Freitag, also vor der Partie gegen Schalke auf eine Trennung geeinigt. Nun wurde sie mit ein wenig Verzögerung kommuniziert. Viereinhalb Jahre hat Stöger die Geschicke der Geißböcke geleitet und den FC aus der zweiten Liga in die Europa League geführt. Mit Peter Stöger geht nicht nur ein Teil der Kölner Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahre, der FC verliert einen Publikumsliebling. Selten ist ein Trainer in Köln so gut angekommen, selten waren die Fans so geduldig.

Auch wenn die Trennung so zu erwarten war, machen die Kölner Anhänger ihrem Ärger nun in den sozialen Netzwerken Luft. Nahezu ausschließlich schießen sich die User auf den Kölner Vorstand ein, werfen ihm vor, die vergangenen Jahre einzureißen, den FC zu demontieren. Viele befürchten, der FC könne wieder in alte Muster fallen. Es ist die Rede vom Karnevalsverein. Der Slogan "Spürbar anders" wird immer wieder zitiert. Andere wünschen dem Wiener viel Glück für die Zukunft. So zum Beispiel auch der ehemalige FC-Star und Publikumsliebling Lukas Podolski. Doch es gibt auch die Stimmen, die die sportliche Entscheidung verstehen können, selbst wenn sie es für den Menschen Stöger Schade finden.