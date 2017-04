Borussen besiegen Köln mit 3:2

Köln. Im brisanten rheinischen Derby unterlag der 1. FC Köln gegen Angstgegner Borussia Mönchengladbach mit 2:3 (1:1). Es war die 23. Heimniederlage der Geißböcke gegen die Gladbacher.

Von Joachim Schmidt, 08.04.2017

Wie bereits im ersten Derby der beiden alten Rivalen siegte die Auswärtsmannschaft. Hatten die Kölner im Herbst mit einem 2:1 die Punkte aus Mönchengladbach mitgenommen, so entführten die Borussen nun die drei Zähler dank eines verdienten 3:2-Erfolgs aus dem Rheinenergie-Stadion. Die Gäste waren die bestimmende Mannschaft, übten viel Druck aus, dem die Kölner nur sporadisch Paroli zu bieten hatten.

Während es bei den Gastgebern keine Änderung der Startelf gegenüber dem Dienstagspiel gegen Frankfurt gab wechselte Dieter Hecking bei den Gladbachern auf zwei Positionen: Tobias Strobl und Raffael spielten für Laszlo Benes und Patrick Herrmann, die auf der Bank saßen.

Wie bereits in den letzten Begegnungen überließen die Kölner dem Gegner das Spielgeschehen, versuchten sicher zu verteidigen und hofften auf Konterchancen. Die ergaben sich aber zunächst nicht. Beide Mannschaften neutralisierten sich zwischen den Strafräumen.

So bedurfte es einer Standardsituation zur ersten Möglichkeit, die die Gäste auch sofort zur Führung nutzten. Nach einem Eckball von rechts durch Thorgan Hazard sprang der eingelaufene Innenverteidiger Jannik Vestergaard am Elfmeterpunkt höher als sein dänischer Landsmann Frederik Sörensen und köpfte ein. Es war bereits das dritte Saisontor des Nationalverteidigers.

Die Führung sollte allerdings nur fünf Minuten Bestand haben. Dann glich Christian Clemens aus. Einen Abschlag von Timo Horn, dessen vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2022 vor der Partie bekanntgegeben worden war, nahm Anthony Modeste an der Mittellinie per Brust an. Nach kurzem Antritt spielte der Mittelstürmer den Ball schulmäßig durch eine Lücke in der Gladbacher Viererkette in den Lauf von Christian Clemens, der aus zehn Meter mit links Torwart Yann Sommer überwand. Es war sein erster Treffer nach seiner Rückkehr im Januar.

In der Folgezeit änderte sich nichts am vorherigen Bild: Gladbach rannte an, besaß gut 80 Prozent Ballbesitz, Köln wehrte ab, wobei die Hintermannschaft – bis auf Timo Horn – viel zu tun hatte. Denn aufs FC-Tor kam relativ wenig. Die noch gefährlichste Aktion leitete Jonas Hofmann (26.) mit einem feinen Pass ein. Hätte Kölns Schlussmann den Ball nicht mit den Fingerspitzen wenige Meter vor seinem Tor abwehren können, hätte ihn Raffael ihn locker einschieben können.

Der Gladbacher Torjäger wirkte wieder einmal wie aufgedreht, wozu sicherlich auch sein jüngstes Glücksgefühl mit zu beigetragen haben dürfte. Denn am Dienstag war er Vater von Zwillingstöchtern geworden. Für sein „Prinzessinnen“ wollte der 32-Jährige unbedingt ein Derby-Tor erzielen. Doch daraus wurde nichts, musste er doch in der 54. Minute verletzt ausgewechselt werden.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kehrte beim FC Yuya Osako zweieinhalb Wochen nach seiner im WM-Qualifikationsspiel erlittenen Verletzung zurück auf den Platz. Konstantin Rausch wurde für ihn ausgewechselt. Während der Japaner also fit war, erlitt Leonardo Bittencourt einen neuerlichen Rückfall. Am Dienstag noch eingewechselt nach zweimonatiger Zwangspause war ein Belastungstest am Samstagmorgen negativ ausgefallen.

Zehn Minuten nach Wiederbeginn ging die Borussia zum zweiten Mal in Führung. Der für Raffael eingewechselte Ibrahima Traore schlug den Ball aus halbrechter Position vors Tor. Dort wollte Thorgan Hazard ihn eindrücken, kam aber nicht heran. So flog der aufspringende Ball unter ihm und an Timo Horn vorbei ins Tor.

Doch erneut hat der FC eine Antwort parat: Diesmal nutzen die Hausherren eine Standardsituation. Nach einem Freistoß von Milos Jojic von der halbrechten Position duckte sich Marco Höger unter dem Ball weg, ließ ihn über sich passieren, und Anthony Modeste schoss ihn volley ein. Es war der 23. Saisontreffer und für den fleißigen Jojic die dritte Torbeteiligung im dritten Spiel in Folge.

Knapp 20 Minuten vor Schluss wechselte Peter Stöger die Taktik, stellte von Vierer- auf Fünferkette um, indem er Dominic Maroh für Christian Clemens brachte. Wenig später auch eine Änderung bei der Borussia: Stürmer Josip Drmic kam für Mittelfeldspieler Jonas Hofmann. Dieter Hecking wollte mehr als nur den einen Punkt.

Und er sollte den Dreier bekommen, wobei der eingewechselte Drmic großen Anteil besaß. Nach seinem Pfostenschuss (83.) staubte der bis dahin unauffällige Lars Stindl vor Dominic Maroh zum 3:2 ab. Daraufhin kam beim FC Simon Zoller als weitere Offensivkraft für Marco Höger, ohne jedoch noch etwas bewirken zu können.

Köln: Horn; Klünter, Sörensen, Heintz, Hector; Höger (84. Zoller), Lehmann; Clemens (73. Maroh), Jojic, Rausch (46. Osako); Modeste. – Mönchengladbach: Sommer; Elvedi, Christensen, Vestergaard, Wendt; Strobl, Dahoud; Hofmann (75. Drmic), Hazard; Stindl (90.+1 Benes), Raffael (54. Traore). – SR: Brych (München). – Tore: 0:1 Vestergaard (13.), 1:1 Clemens (18.), 1:2 Traore (55.), 2:2 Modeste (58.), 2:3 Stindl (83.). – Zuschauer: 50.000 (ausverkauft). – Gelbe Karten: Klünter - Hazard.