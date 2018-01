Köln gegen Dortmund

KÖLN. Das Duell mit Borussia Dortmund und das brisante Wiedersehen mit Ex-Trainer Peter Stöger elektrisieren die Spieler des 1. FC Köln. Die FC-Profis Marco Höger und Christian Clemens melden sich fit für die Partie.

Von Martin Sauerborn, 31.01.2018

Der Versuch ist aller Ehren wert, aber natürlich scheitert er. „Wir konzentrieren uns auf das Spiel, die Punkte sind wichtig. Wir versuchen, uns so gut wie möglich von dem Thema abzuschotten.“ Matthias Lehmann spricht über den kommenden Freitag, wenn es für den 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga im Rheinenergie-Stadion gegen Borussia Dortmund um die nächsten drei Zähler im Abstiegskampf geht. Es geht aber noch um viel mehr, und das weiß der Kapitän der Geißböcke nur allzu gut. Peter Stöger kehrt zurück an die Stätte seiner größten Erfolge.

Exakt zwei Monate ist es her, dass der Österreicher seine Kappe als Trainer beim 1. FC Köln nehmen musste. Aufstieg in die Bundesliga, zweimal souverän den Klassenerhalt eingefahren und dann die Qualifikation für die Europa League, mit der sich Stöger, sein Assistent Manfred Schmid und die Mannschaft unsterblich machten. Kein FC-Trainer war länger im Amt als Stöger und wohl auch keiner beliebter in der Domstadt, in der er nach wie vor wohnt.

Nun ist der 51-Jährige Coach des BVB, trägt Schwarz-Gelb anstelle von Rot-Weiß und wirkt bisweilen so, als sei er noch nicht richtig angekommen am Borsigplatz. Nur zwei Wochen nach seiner Demission in Köln heuerte Stöger in Dortmund an und schon muss er zurück an den Ort, den er nie mehr vergessen wird. „So ist das Geschäft. Es ist ein Tages- manchmal auch ein Wochengeschäft“, versucht Lehmann noch einmal die Emotionen rauszuhalten.

Gerade für den Kölner Mannschaftsführer ist es aber ein besonderer Abend. Unter Stöger blühte Lehmann nach einer schweren ersten Saison beim FC auf, wurde zum verlängerten Arm des Trainers auf dem Platz und spürte jederzeit das volle Vertrauen, wo andere es ihm längst entzogen hätten. „Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Wir werden aber versuchen, ihm einen wenig schönen Abend zu bereiten, wir brauchen die Punkte“, sagt der 33-Jährige.

Die Rückkehr von Peter Stöger

Dann ist es auch schon vorbei, mit dem Versuch, das große Thema umschiffen zu wollen: „Flutlicht, ausverkauftes Stadion, viel Unruhe in Dortmund, unser guter Start in die Rückrunde und die Rückkehr von Peter Stöger, Das wird emotional und besonders, ein Topspiel mit viel Brisanz“, sprudelt es aus Lehmann heraus. Dann erzählt er von Leidenschaft und Wille, die in den jüngsten Duellen mit dem BVB immer eine Rolle gespielt haben. „Peter kennt uns. Wir kennen ihn aber auch und wissen, wie er die Dinge angeht“, glaubt Lehmann außerdem, dass es keine Geheimnisse geben wird.

Es dürfte ebenfalls kein Geheimnis sein, dass er selbst am Freitag zunächst auf der Bank Platz nehmen wird. Das liegt daran, dass Trainer Stefan Ruthenbeck auf den Sechser-Positionen aktuell auf Salih Özcan und Marco Höger baut. Höger ist nach seinem „Brummschädel“ beim 1:1 gegen Augsburg ebenso wieder fit wie Christian Clemens, der am vergangenen Samstag mit Muskelproblemen das Feld frühzeitig verlassen musste.

Der Stöger-Nachfolger unternahm am Dienstag nach dem ersten Training dieser Woche den gleichen Versuch wie sein Kapitän: „Ich spiele nicht gegen Peter Stöger, da spielt der FC gegen den BVB. Dass ich als Trainer so ein Spiel coachen darf, ist etwas Besonderes“, antwortet der FC-Coach auf die Frage nach der Besonderheit der Partie am Freitag. Er habe in der gemeinsamen Zeit beim FC seit Sommer 2017 als U19-Trainer „nicht so den Bezug zu Stöger gehabt, weil die Zeit einfach nicht da war“. Spätestens am Freitag, wenn er im Stadion an der Seitenlinie ein paar Meter entfernt von seinem Vorgänger steht, wird auch Ruthenbeck spüren, dass dieser Abend etwas ganz Besonderes ist. Torwart Timo Horn konnte es schon am Mittwoch in Worte fassen: „Ein Highlight, ich müsste lügen, wenn es nicht so wäre.“