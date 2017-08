30.08.2017 Bergisch-Gladbach. Eine deutliche Steigerung in der 2. Halbzeit hat den 1. FC Köln vor einer peinlichen Testspiel-Niederlage bewahrt. Erst nach der 2:1-Pausenführung des Mittelrheinligisten TV Herkenrath fand der Fußball-Bundesligist am Mittwoch in die Spur.

Dank der Tore von Sehrou Guirassy (33.), Artjoms Rudnevs (56./63./76.), Jhon Cordoba (58./72.) und Pawel Olkowski (59.) kam das Team von Trainer Peter Stöger in Bergisch-Gladbach doch noch zu einem standesgemäßen Sieg. (dpa)