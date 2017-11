FC Trainer Peter Stöger will seine Mannschaft am Donnerstag nicht schonen.

Köln. Nach drei Niederlagen in den Hinrunden-Gruppenspielen will Trainer Peter Stöger am Donnerstag endlich punkten. Vor dem Bundesligaspiel am Sonntag will er keine Spieler schonen.

Von Joachim Schmidt, 01.11.2017

Nicht als Störfeuer im Hinblick auf das Europa-League-Spiel am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1 und Sky) gegen Bate Borrisow sowie die Bundesligapartie am Sonntag gegen Hoffenheim hat Peter Stöger die Informationen aus Österreich gewertet, wonach man den FC-Trainer als Nationaltrainer seines Heimatlandes aus Köln abwerben wollte. Entsprechende Informationen hatte Leo Windtner, der Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), publik gemacht.

„Es war für mich kein Problem, dass das Thema öffentlich gemacht wurde. Ich kenne den Präsidenten und den neuen Sportdirektor Peter Schöttel schon seit 30 Jahren. Es war klar, dass sie Kontakt zu mir suchten. Aber ich sagte ihnen, dass ich eine interessante Aufgabe und einen langfristigen Vertrag hier in Köln habe und nicht für die österreichische Nationalmannschaft zur Verfügung stehe. Ich wünsche dem neuen Nationaltrainer Franco Foda, alles Gute für seine Aufgabe“, sagte Peter Stöger.

Der will nach drei Niederlagen in den Hinrunden-Gruppenspielen am Donnerstag endlich punkten. Deshalb werde er die vermeintlich stärkste Mannschaft aufbieten und keine Spieler hinsichtlich des für den Bundesliga-Klassenerhalt so wichtigen Heimspiels am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Hoffenheim schonen. "Unser Ziel ist anzuschreiben - im Idealfall mit einem Sieg", sagte der Trainer. "Anschreiben" heißt in Österreich punkten. Deshalb versprach Stöger, "mit der stärksten Mannschaft ins Rennen" zu gehen.

Auch wenn das Derby gegen Leverkusen verloren worden sei nach zuvor sei Spielen ohne Niederlage, so sei die Stimmung positiv. Man habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft die Aufgabe, alles zum Besseren zu drehen, nicht annehme. Torwart Timo Horn unterstrich das, als er meinte: „Wir haben nicht dafür gearbeitet, im Europapokal zu spielen, um uns jetzt kampflos aufzugeben. Wir wollen ein Erfolgserlebnis erreichen.“

Definitiv ausfallen für die Begegnung gegen Borrisow sowie das Bundesligaspiel am Sonntag wird Marco Höger. Der Mittelfeldspieler hatte das Training wieder aufgenommen, fiel am Donnerstag allerdings erneut aus, nachdem eine verheilte Muskelverletzung wieder aufbrach.

Dagegen stehen der im Derby am rechten Fußgelenk verletzte Dominic Maroh und der am Montag im Training am Kopf verletzten Matthias Lehmann einsatzfähig zur Verfügung. Ob Marcel Risse nach mehrwöchiger Pause wegen eines Risses des Syndesmosebandes erstmals wieder dabei sein könnte, soll sich nach einer letzten Übungseinheit am Donnerstagvormittag entscheiden.