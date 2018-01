Ruthenbeck zufrieden

Köln. Wenn am Samstag der FC Köln auf den FC Augsburg trifft, setzt Trainer Stefan Ruthenbeck auf gute Voraussetzungen. Dennoch spricht er von einem "Angstgegner".

Von Joachim Schmidt, 25.01.2018

Fast voller Kader, fast ausverkauftes Stadion – die Vorzeichen sind positiv vor dem Heimspiel des 1. FC Köln am Samstag gegen den FC Augsburg. Das können die Gastgeber aber auch gebrauchen, schließlich gelten die bayrischen Schwaben als Angstgegner der Rheinländer.

Keines der letzten acht Duelle konnten die Kölner gewinnen, schossen in den letzten sechs Begegnungen kein eigenes Tor.

„Da kann man schon von einem Angstgegner sprechen“, nahm Stefan Ruthenbeck den Ball auf. Darüber hinaus sei es aber auch so, dass die Augsburger derzeit richtig gut dastehen, in Reichweite eines Europa-League-Platzes. Die Mannschaft sei unangenehm zu bespielen, besitze Qualität nach vorne und werde von „einem guten Trainer betreut mit top Ideen“, so der FC-Kollege.

„Aber“, schränkte Ruthenbeck schleißlich ein, „wir sollten sie nicht größer machen als sie sind.“

Was das eigene Personal anbelangt, so stehen ihm nicht weniger als 24 Feldspieler zur Verfügung, von denen er nur 16 für den Spieltag nominieren kann.