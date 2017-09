Köln. Wie erwartet verzichtet FC-Trainer Peter Stöger auf den Einsatz von Marcel Risse und Milos Jojic im Auswärtsspiel des 1. FC Köln beim FC Augsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr).

Von Joachim Schmidt, 08.09.2017

Das gesundheitliche Risiko war ihm zu groß. Risse leidet unter muskulären Problemen, Jojic unter einer Bänderdehnung. Aus diesem Grund reisten die beiden Offensivspieler am Freitag nicht mit dem 18er-Kader nach Augsburg. Ebenfalls nicht dabei war Artjoms Rudnevs. Der Stürmer hatte zwar im Testspiel gegen den Fünftligisten TV Herkenrath drei Treffer zum 7:2-Erfolg beigesteuert, wurde angesichts einer defensiveren Ausrichtung gegen Augsburg nicht benötigt.

Stattdessen gehört Jorge Meré erstmals dem Spieltagskader an. Der hoch talentierte spanische Abwehrspieler ist damit neben Frederik Sörensen, Dominique Heintz und Dominic Maroh der vierte Innenverteidiger, den Peter Stöger mit zum Auswärtsspiel nimmt. Das deutet an, dass in der Fugger-Stadt, in der der 1. FC Köln nach zwei Zweitliga-Siegen noch kein Bundesligaspiel gewinnen konnte, zunächst die Defensive stabilisiert werden soll. (JoS)