Köln. Einen Handbruch hat sich FC-Profi Tim Handwerker bei einem Testspiel der U21-Mannschaft zugezogen. Ob der 19-Jährige zunächst mit dem Training aussetzen muss oder mit einer Manschette spielen und trainieren kann, steht noch nicht fest.

Von Joachim Schmidt, 29.01.2018

Der Linksaußen, der im letzten Sommer von Bayer Leverkusen zum 1. FC Köln gewechselt war und in der Hinrunde neun Bundesligaeinsätze erreichte, spielte am Wochenende in der Regionalliga-Mannschaft. Die gewann ein Testspiel gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern.

Anschließend klagte Tim Handwerker über Schmerzen in der Hand. Bei der Untersuchung wurde dann der Bruch festgestellt.