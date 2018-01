Köln. Am Mittwochabend hat der 1. FC Köln seine Karnevalssitzung im Maritim gefeiert. Die Profis bestachen durch originelle Kostüme. Für die musikalische Unterstützung sorgte auch Querbeat.

Von Marc Merten, 25.01.2018

Dominique Heintz kam als wandelndes Nutellaglas. Die FC-Bosse schlüpften kollektiv in die Rolle von Piraten. Tim Handwerker kam völlig überraschend als Handwerker. Simon Terodde, Kölns neuer Tor-Riese, trug die rote Zipfelmütze und den weißen Bart eines Zwergs. So hat der 1. FC Köln am Mittwochabend im Maritim am Heumarkt seine Karnevalssitzung gefeiert.

Für den Auftritt des Abends sorgten Dominic Maroh und Timo Horn. Gemeinsam mit ihren Frauen hatten sie als Videoschiedsrichter die Lacher auf ihrer Seite. Der Keeper der Geißböcke mit zentimeterdicken Brillengläsern, Maroh mit schwarzer Augenklappe, die Damen mit Tomaten auf den Augen – ein bitterböser Gruß an den Deutschen Fußball-Bund.

Nur Einer fehlte: Präsident Werner Spinner weilte auf Geschäftsreise und verpasste das karnevalistische Highlight der Saison, an dem unter anderem Cat Ballou und Querbeat auftraten. So sprach Spinners Stellvertreter und der ehemalige Boss des Kölner Karnevals, Markus Ritterbach, zu den Gästen. „Mer Kölsche danze us der Reih, so lautet das Motto der diesjährigen Session“, sagte Ritterbach. „Mal gewollt, mal ungewollt, aber in diesem Jahr ist es auch das Motto des FC.“

Doch das Abstiegsgespenst schaute an diesem Abend nicht vorbei. Nach drei Siegen aus den letzten drei Bundesliga-Partien, da waren sich alle Anwesenden einig, wäre es in Köln am Mittwoch am gänzlich falschen Ort gewesen.