Verletzung beim 1. FC Köln

Matthias Lehmann hatte sich am 19. November beim Derby in Mönchengladbach einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen. Auch jetzt macht ihm das operierte Knie noch zu schaffen.

24.01.2017 Köln. Weiter auf seine Rückkehr in den Spielbetrieb warten muss Matthias Lehmann. Der Kapitän des 1. FC Köln erlitt vor dem Spiel am Sonntag in Mainz einen gesundheitlichen Rückschlag und wird zumindest auch beim nächsten Auswärtsspiel am Samstag in Darmstadt fehlen.

Am 19. November hatte sich der 33-Jährige beim Derby In Mönchengladbach einen Teilanriss des Innenbandes im rechten Knie zugezogen. Anfang des Monats kehrte er dann ins Mannschaftstraining zurück und hatte geplant, beim ersten Meisterschaftsspiel des Jahres am vergangenen Wochenende dabei zu sein. Doch das operierte Knie reagierte mit einer Reizung auf das Training der Vorwoche, weshalb ein Einsatz nicht möglich war.

Am Dienstag konnte Matthias Lehmann nur individuell trainieren. Anschließend erklärte Trainer Peter Stöger, dass ein Einsatz in Darmstadt nicht sinnvoll sei. (Joachim Schmidt)