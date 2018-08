Erstes Heimspiel

Timo Horn: Blieb lange Zeit beschäftigungslos. In der zweiten Halbzeit dann aber einige Male gefordert. Krazte Reichels Freistoß stark gegen den Querbalken (47.). Beim Gegentor machtlos. – Note: 2



Marcel Risse: Verteidigte in Abwesenheit der verletzten Benno Schmitz und Matthias Bader aushilfsweise erneut auf der rechten Abwehrseite – und leistete sich erneut zu viele Ungenauigkeiten im Passspiel und Stellungsfehler. Konnte beim Gegentor nicht schritthalten. – Note: 4-



Lasse Sobiech: Rückte für den gelb-rot-gesperrten Jorge Meré an die Seite von Rafael Czichos in die Innenverteidigung. In der Luft nicht zu bezwingen, am Boden manchmal etwas ungenau. – Note: 3



Rafael Czichos: Am Berliner Ausgleich mitbeteiligt. Kam gegen Torschütze Andersson in der Mitte zu spät. - Note: 3-



Jannes Horn: Weil Union seine Angriffe meist über die linke Seite vortrug, bekam der Linksverteidiger defensiv eher wenig zu tun. Wirkte trotzdem unsicher. Handelte sich kurz vor der Halbzeit nach einem Stellungsfehler auf Höhe der Mittellinie eine überflüssige Gelbe Karte ein. – Note: 4-



Jonas Hector: Der Nationalspieler erhielt im defensiven Mittelfeld den Vorzug vor Salih Özcan und ordnete umsichtig. Verpasste mit einem Lattenkopfball das mögliche 2:0 (48.). – Note: 3



Christian Clemens: Begann auf der linken Außenbahn, wo er kaum angespielt wurde. Nach seinem Wechsel nach rechts wesentlich aktiver. Leitete sein Tor mit einem feinen Solo ein und überraschte Gikiewicz dann im kurzen Eck. – Note: 2-



Louis Schaub: Avancierte mit sehenswerten Dribblings zum besten Kölner. Mal auf der rechten, mal auf der linken Außenbahn immer wieder von seinen Mitspielern gesucht. Technisch beschlagen. – Note: 2



Niklas Hauptmann: Zeigte bei seinem Startelfdebüt eine lauffreudige Vorstellung. Zwingende Offensivaktionen blieben aber aus. – Note: 3-



Dominick Drexler: Engagiert, aber ohne entscheidenden Einfluss. – Note: 3-



Jhon Cordoba: Es dauerte eine halbe Stunde, ehe der Kolumbianer mit einem Flachschuss auf das lange Eck gefährlich in Erscheinung trat. Ließ sich häufig fallen, dabei aber glücklos. Nach einer Stunde ausgewechselt. – Note: 4



Simon Terodde: Musste sich erneut mit der Jokerrolle begnügen. Kam für Cordoba in die Partie. Blieb dann ohne Aktion. – Note: 3-

Von Tobias Carspecken