Protest gegen Bundesligist

Einige Fangruppen des 1.FC Köln wollen nicht zum Spiel am Karnevalssamstag nach Leipzig reisen.

13.01.2017 Köln. Aus Protest gegen den Neu-Bundesligisten RB Leipzig haben sich verschiedene Fanclubs und Gruppen des 1. FC Köln entschlossen, nicht zum Auswärtsspiel des FC am 25. Februar nach Leipzig zu fahren. Das teilte die Fan-Organisation Südkurve e.V. mit.

Im Rahmen eines Stammtisches hatte es Diskussionen bezüglich eines Boykotts gegeben. Neben verschiedenen Fan-Clubs und Fan-Gruppierungen werden auch die Kölner Ultras nicht zum Spiel am Karnevalssamstag nach Leipzig reisen. Andere Fan-Clubs gaben dagegen bekannt, die Mannschaft vor Ort unterstützen zu wollen.

Beim Hinspiel hatte es neben verschiedenen Protesten – vor allem in Form von Plakaten und Transparenten während des Spiels – eine Sitzblockade vor der Begegnung vor dem Stadion gegeben.

Dadurch konnte der Mannschaftsbus der Leipziger nicht so frühzeitig wie geplant in die Tiefgarage des Stadions fahren. Obwohl die Gästespieler rund eine Dreiviertelstunde vor dem geplanten Anpfiff in der Kabine waren, wurde dem Wunsch der Leipziger Vereinsführung entsprochen und die Partie 15 Minuten später angepfiffen. (Joachim Schmidt)