1. FC Köln

23.12.2016 KÖLN. Die Kölner holen in der Hinrunde so viele Punkte wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Anthony Modeste beendet gegen Leverkusen seine Torflaute.

Die Bestätigung der bisher so starken Hinrunde durch das 1:1 gegen den Champions-League-Achtelfinalisten aus Leverkusen ging bei den Gesprächen mit den Kölner Beteiligten fast unter angesichts der personellen Fakten und möglichen Transferentwicklungen. Peter Stöger gelang es in seiner Bilanz der ersten 16 Saisonspiele dennoch, das eine mit dem anderen zu verbinden.

„Im Sommer sagte ich, wir besäßen den stärksten Kader, seit ich in Köln bin. Diese Einschätzung hielten manche für gewagt. Aber es hat sich bewahrheitet“, stellte der FC-Trainer fest und fuhr fort: „Mit 25 Punkten stehen wir vor dem letzten Hinrundenspiel so gut da, wie es dem Verein seit Jahrzehnten nicht mehr gelungen ist. Dabei mussten wir einige verletzungsbedingte Ausfälle verkraften, was immer gelang. Sollte uns jemand in der Winterpause verlassen, darf man die Hoffnung haben, dass wir denjenigen auch ersetzen.“

Dabei handelt es sich in erster Linie um Mergim Mavraj. Der Vertrag des zentralen Innenverteidigers läuft im nächsten Juni aus, zu einer Verlängerung war es bislang nicht gekommen. Seit geraumer Zeit soll sein Berater mit dem Hamburger SV in Verhandlungen stehen. Der abstiegsbedrohte Club will mit Hilfe des 30-Jährigen die Abwehrprobleme in den Griff bekommen. Deshalb will man ihn sofort haben.

„Uns liegt noch kein schriftliches Angebot vor“, sagte Jörg Schmadtke dieser Zeitung. Auch Mergim Mavraj selbst blieb zurückhaltend: „Ich weiß nicht, ob ich am 2. Januar beim Trainingsauftakt in Köln bin. Ich habe keine Gespräche geführt, aber es gibt Menschen, die ihr Handwerk verstehen. Die befassen sich mit dem Thema.“

Sollte der Wechsel perfekt werden, woran kaum ein Zweifel besteht, würde der FC eine Ablösesumme erhalten. 1,5 Millionen Euro sollten realistisch sein. Im Gegenzug müsste ein Ersatz gefunden werden, zumindest übergangsweise bis zum Sommer.

Ebenfalls noch ungewiss ist die Zukunft von Filip Mladenovic. Der wurde für die Klärung seiner sportlichen Zukunft vom FC freigestellt. Verhandlungen soll es mit Standard Lüttich geben.

Alles perfekt ist dagegen bei Christian Clemens. Der Außenstürmer kehrt für eine Ablösesumme, die in der Region von gut 2,5 Millionen Euro liegen dürfte, sofort nach Köln zurück. Pikant ist dabei, dass der FC sein letztes Hinrundenspiel am 22. Januar in Mainz austrägt.

Dann würde der 25-Jährige gegen seine Ex-Kollegen spielen. Jörg Schmadtke bestätigte, dass es keine Klausel gibt, die seinen Einsatz verbietet. Eine solche hatte Reiner Calmund als Bayer-04-Manager in den Vertrag von Paulo Rink festschreiben lassen, als der nach Nürnberg wechselte. Deshalb durfte der aus Brasilien stammende deutsche Nationalstürmer nicht beim Spiel gegen die Leverkusener für seinen neuen Club von der Noris antreten.

Christian Clemens war im Sommer 2013 zu Schalke gewechselt. Als ein früherer Mitspieler freute sich Thomas Kessler jetzt: „Wenn man einen kölschen Jung dazu bekommt, ist das immer schön. Er kennt den Verein, benötigt keine Eingewöhnungszeit. Er spielt mit viel Tempo, das wird uns gut tun.“

Aufgrund des langen Ausfalls von Marcel Risse (Kreuzbandriss) könnte er entscheidend zu einer guten Rückrunde beitragen. Wie auch Anthony Modeste, der seine Torflaute mit dem 13. Treffer beendete.

Dass es dennoch Kritik gab, ärgerte Peter Stöger. Sicherlich sei bei den jüngsten 1:1-Spielen gegen Dortmund, Bremen und Leverkusen nach jeweiliger FC-Führung mehr möglich gewesen. Man sei aber noch nicht so weit, um ganz oben in die Tabelle vorzustoßen. Die Ansätze seien vorhanden, für die Umsetzung benötige man Zeit. Das sei der nächste Entwicklungsschritt für die Mannschaft, die nur gegen Top-Teams drei Spiele verloren habe. (Joachim Schmidt)