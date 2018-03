Verein nimmt Ermittlungen auf

Köln. Während der zweiten Halbzeit des Spiels gegen den VfB Stuttgart beschimpften Anhänger des 1. FC Köln VFB-Torwart Ron-Robert Zieler auf das abartigste.

Von Joachim Schmidt, 05.03.2018

Wieder einmal haben einige Unbelehrbare im unteren Fan-Block der Südtribüne den 1. FC Köln und seine große Anzahl friedlicher Fans in Misskredit gebracht. Während der zweiten Halbzeit des Spiels gegen den VfB Stuttgart beschimpften sie dessen aus den Reihen des 1. FC Köln stammenden Torwart Ron-Robert Zieler auf das Abartigste.

Am Montagnachmittag reagierte auch der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 1. FC Köln ein.

„Zieler, mach es wie Enke“ und „Zieler, deine Mutter ist mit Enke verwandt, du Bastard“ wurde geschrien. Hintergrund ist der Selbstmord vom damaligen Hannoveraner Torhüter Robert Enke im November 2009. Ron-Robert Zieler, bis 2005 in der Jugend des 1. FC Köln, dann für fünf Jahre bei Manchester United, wurde ein Dreivierteljahr später Torwart von Hannover 96.

Mit Megaphonen riefen sie dem 29-Jährigen diese Dinge zu, die den Tatbestand der Beleidigung erfüllen könnten. Im Stadion waren die unflätigen Rufe nur in bestimmten Bereichen zu hören, dafür aber im Fernsehen umso deutlicher.

Ron-Robert Zieler selbst verstand die Beleidigungen trotz seiner Anspannung ebenso. „Natürlich höre ich das. Der Typ steht ja fünf Meter hinter mir.“

Der 1. FC Köln reagierte am Montag mit einer Erklärung auf seiner Internetseite. Darin kündigte man an, „den oder die Täter zu ermitteln“. Außerdem behalte man sich Konsequenzen gegen die Personen vor.

Daneben erklärte man von Vereinsseite, dass „der FC dieses Verhalten verurteilt und Ron-Robert Zieler um Entschuldigung bittet. Der 1. FC Köln distanziert sich von den üblen Anfeindungen gegen Ron-Robert Zieler und bittet ihn ebenso wie die Familie Enke dafür um Entschuldigung. Was am Sonntag offenbar von einem oder einigen FC-Ultras über Megaphon in Richtung des Torwarts des VfB Stuttgart gerufen wurde, geht über eine im Stadion noch tolerierbare Wortwahl weit hinaus und widerspricht allen Werten des FC. Wir stehen für Respekt und Fairplay, auch als Verlierer“.