Köln . Jetzt ist das Trio wieder komplett vereint. Wie Borussia Dortmund am Mittwochabend verkündete, gehört Alexander Bade ab dem 1. Februar als Assistent zum Trainerstab von Peter Stöger und Manfred Schmid beim BVB.

Von Martin Sauerborn, 31.01.2018

Bade wird so am Freitag ebenfalls ins Rheinenergiestadion zurückkehren, wenn der FC die Dortmunder ab 20.30 Uhr am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga vor 50000 Zuschauern empfängt. Der 47-Jährige war bis Ende Dezember 2017 als Torwarttrainer beim 1. FC Köln angestellt. Stöger und Schmid mussten ihren Hut bereits am 3. Dezember nehmen. Peter Stöger ist eng mit dem ehemaligen Bundesliga-Torwart befreundet und auch Patenonkel von Bades Kind.