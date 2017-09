Köln. Am Samstag geht es für den 1.FC Köln in Augsburg auch um den ersten Auswärtssieg, der noch auf sich warten lässt. Ob Marcel Risse und Milos Jojic spielen werden, steht noch nicht ganz fest.

Von Joachim Schmidt, 07.09.2017

Auch am Donnerstag war noch unsicher, ob Marcel Risse und Milos Jojic für das Spiel des 1. FC Köln am Samstag in Augsburg einsatzfähig sind. „Vor allem bei Marcel müssen wir schauen, ob es Sinn macht, ihn schon zu bringen“, sagte Trainer Peter Stöger.

Der Außenstürmer hatte nach dem Einsatz im Heimspiel gegen den Hamburger SV über Muskelprobleme geklagt. Bei Milos Jojic ist es eine Bänderdehnung im linken Knie, die er sich in dieser Woche im Training zuzog.

Ansonsten stehen alle Spieler für die Partie beim FCA zur Verfügung. Dort wartet der 1. FC Köln noch immer auf seinen ersten Auswärtssieg. „Für viele Mannschaften ist es schwer, dort zu gewinnen. Die Statistik zeigt, dass es für uns auch immer unangenehm war, dort anzutreten“, meinte Peter Stöger.

Man habe unter seiner Regie beim FC allerdings immer wieder negative Statistiken ins Positive gedreht. Darauf hoffe er auch hinsichtlich des samstäglichen Auftritts.

Als Stärken der Augsburger hob der Trainer deren Laufintensivität, das körperbetonte Spiel und die Gefahr bei Standardsituationen hervor.