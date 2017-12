Ausstellung „Die Zeiten ändern sich, das Gefühl bleibt!“

KÖLN. Gründung vor 70, erster Pokalsieg vor 50 und das Double vor 40 Jahren: Der FC feiert im kommenden Jahr zahlreiche Jubiläen. Dazu wird es eine große Ausstellung mit dem Namen „Die Zeiten ändern sich, das Gefühl bleibt!“ geben.

Von Joachim Schmidt, 29.12.2017

Die sportlichen Aussichten für das Jahr 2018 sind beim 1. FC Köln so trüb wie nie zuvor in der Vereinsgeschichte: Tabellenletzter zur Meisterschaftshalbzeit mit einem Rückstand von neun Punkten zum Relegations- und elf zu einem Nichtabstiegsplatz. Der sechste Gang in die 2. Bundesliga scheint kaum abzuwenden. Und das in einem Jahr, in dem man gleich vier Jubiläen begeht – und die auch unabhängig vom Tabellenstand zu feiern gedenkt.

Zu Beginn des Jahres und im Mittelpunkt der Festivitäten steht der 70. Vereinsgeburtstag. Zudem jähren sich zum 50. Mal der erste DFB-Pokalsieg, zum 40. Mal der Double-Gewinn und zum 35. Mal der bislang letzte DFB-Pokalsieg – im kölschen Endspiel gegen die Fortuna.

Große Ausstellung im Olympia Museum

Bereits neun Tage vor dem 70. Geburtstag am 13. Februar beginnt am 4. Februar die Sonderausstellung unter dem Motto „Die Zeiten ändern sich, das Gefühl bleibt!“ im Deutschen Sport & Olympia Museum. „Sie besitzt das Potenzial, gestandenen FC-Fans neue Einblicke in ihren Lieblingsclub zu bieten. Aber sie bringt auch jungen Fußballfans die Faszination des 1. FC Köln näher“, wirbt Geschäftsführer Alexander Wehrle für einen Besuch in den Museumsräumen am Rheinufer.

Zu sehen sein werden zahlreiche Exponate aus den sieben Jahrzehnten des Vereins, seltene Sammlerstücke, einmalige Objekte, besondere Bilder und Filmsequenzen sowie originale Tonaufnahmen aus alter Zeit. Geplant ist, die Ausstellung bis zum 13. Mai, dem Tag nach dem Saisonfinale, zu zeigen.

Im Heimspiel des FC am 17. Februar gegen Hannover 96 wird die Mannschaft im Jubiläumstrikot antreten, das im Vorfeld auch im Handel erhältlich ist. Obwohl noch geheim, soll es sich um ein seltenes Wendetrikot handeln. Klassisch weiß, mit dem ursprünglichen Vereinslogo, dem Kölner Dom mit dem Schriftzug 1. FC Köln, aber ohne den Geißbock. Auf der Innenseite seien die Jahreszahlen 1948 und 2018 in Form von kleinen Fotos abgebildet, die Szenen aus den sieben Jahrzehnten Vereinsgeschichte zeigen. Im April wird des sportlichen Höhepunkts der FC-Historie gedacht, des Doubles von 1978. Zunächst gewann das Team von Hennes Weisweiler am 15. des Monats den DFB-Pokal.

Tor-Festival bescherte den Titelgewinn

Torschützen zum 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf im mit 70.000 Zuschauern ausverkauften Gelsenkirchener Parkstadion waren Bernd Cullmann und Roger van Gool. Zwei Wochen später musste man schon mit 5:0 im Volksparkstadion gegen Absteiger FC St. Pauli gewinnen, um auch Meister zu werden. Bei Punktgleichheit mit dem Erzrivalen Borussia Mönchengladbach, der Borussia Dortmund eine 12:0-Schmach beibrachte, besaß der FC das um drei Treffer bessere Torverhältnis.

Erst im Juni folgen die beiden weiteren Jubiläen, da die Meisterschaft damals später als heute beendet wurde. So feierte der FC seinen ersten Pokalsieg am 9. Juni 1968 vor 58.000 Zuschauern in Ludwigshafen durch ein 4:1 gegen den VfL Bochum.

Sogar erst am 11. Juni wurde 1983 das deutsche Pokalendspiel ausgetragen – in Köln. Verständlich, denn zum ersten und einzigen Mal trafen mit dem FC und der Fortuna zwei Clubs aus einer Stadt aufeinander. Der Ausgang ist bekannt: Pierre Littbarski erzielte das einzige Tor des Tages, sorgte für den Heimerfolg des 1. FC Köln.

Sollte sich der sechste Bundesligaabstieg des Clubs nicht noch durch eine an Siegen reiche Rückrunde, die einem Fußball-Wunder gleichkäme, verhindern lassen, wird ein bis zwei Wochen nach dem Pokaljubiläum die Vorbereitung auf die kommende Zweitligasaison beginnen. Denn die startet am 3. August.