Köln. Ein neues Personalproblem zeichnet sich beim 1. FC Köln hinsichtlich des Meisterschaftsspiels am Donnerstag bei Union Berlin ab. Dominick Drexler droht auszufallen. Auch andere Spieler stehen auf der Kippe.

Von Joachim Schmidt, 29.01.2019

Am Dienstag konnte Dominick Drexler wegen einer Erkrankung nicht am Training teilnehmen. „Wir müssen schauen, was die Ärzte sagen“, mochte Trainer Markus Anfang keine Prognose hinsichtlich eines Einsatzes des Offensivspielers sagen. Sollte er fehlen, würde mit ihm der zweite Vorarbeiter für die Stürmer fehlen, nachdem Louis Schaub wegen eines Knochenödems ausfällt.

Ebenfalls nicht mit nach Berlin fliegen wird nach dem Stand vom Dienstagmittag Anthony Modeste. Der Torjäger besitzt immer noch nicht die Freigabe von seinem ehemaligen und nicht mehr existierenden chinesischen Clubs Tianjin Quanjian. Am Donnerstag um 18 Uhr, zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn, schließt das Transferfenster in Deutschland.

„Nach dem Stand der Dinge jetzt werden wir Tony nicht mitnehmen“, sagte Anfang. Die Situation sei derzeit nicht gegeben, dass der Franzose noch rechtzeitig die Spielberechtigung erhalte, begründete der Trainer. Seit knapp einer Woche hält sich FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle in Tianjin auf und verhandelt mit den Verantwortlichen des Nachfolgevereins Tianjin Tianhai.

Außer Schaub fallen auch noch die weiteren Verletzten oder Rekonvaleszenten Marco Höger, Vincent Koziello und Matthias Lehmann für die Partie bei Verfolger Union Berlin aus. Außerdem ist Jonas Hector zum Zuschauen verurteilt, da er eine Gelb-Sperre absitzen muss.

Ungewiss ist noch, ob Lasse Sobiech zum Kader für die Partie gehören wird. Eine Entscheidung soll nach dem Abschlusstraining am Donnerstag fallen, so der Trainer. Dagegen sieht er bei Rafael Czichos, der wegen muskulärer Probleme gut eine Woche lang mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt hatte, keine Probleme.

Ebenso sind die beiden Wintereinkäufe Johannes Geis und Florian Kainz einsatzfähig. Auf ihr Mitwirken baut Anfang. Einziges Manko sei, dass ihnen mehr oder weniger viel Wettkampfpraxis fehle. Sowohl Geis bei Schalke 04 als auch Kainz bei Werder Bremen waren gar nicht oder nur sporadisch in der Bundesliga-Hinrunde eingesetzt worden. Trotz des Wochenspieltags begleiten rund 3000 Fans die FC-Mannschaft ins Stadion an der Alten Försterei.