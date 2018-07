KITZBÜHEL. Von Kiel zum dänischen Meister Midtjylland, von dort zum 1.FC Köln: Gebürtiger Bonner steht vor seinem zweiten Vereinswechsel innerhalb von nur drei Wochen.

Von Joachim Schmidt, 20.07.2018

Von offizieller Seite gab es am Donnerstag keine Bestätigung für die Verpflichtung von Dominick Drexler durch den 1. FC Köln. Doch nach Medienberichten aus Dänemark soll der Wechsel perfekt sein. Im Kölner Mannschaftshotel bestätigte FC-Präsident Werner Spinner am Donnerstag auf Nachfrage, dass Kaderplaner „Frank Aehlig dabei ist, einen Transfer perfekt zu machen“. Dagegen wollte sich Sportchef Armin Veh noch nicht festlegen: „Ich kommentiere das nicht.“

Die Verpflichtung im Fall von Dominick Drexler wäre vor allem deshalb kurios, weil der offensive Mittelfeldspieler erst seit 1. Juli Spieler des FC Midtjylland ist. Wenn dieser Donnerstag als Transfertag gelten sollte, hätte der 28-Jährige innerhalb von 19 Tagen zum zweiten Mal den Verein gewechselt.

Am 30. Mai hatte der dänische Meister die Verpflichtung des gebürtigen Bonners für 18 Millionen dänische Kronen, umgerechnet 2,34 Millionen Euro, von Holstein Kiel bekannt gegeben. Nun soll man sich mit Köln auf knapp das Doppelte, nämlich 34 Millionen Kronen (4,42 Millionen Euro), geeinigt haben, berichtete die Zeitung „Ekstra Bladet“.

Demnach habe Dominick Drexler seinen Wechsel nach Dänemark bedauert, als er gemerkt habe, wie groß das Interesse an ihm in seiner Heimat gewesen sei. Neben den Kölnern soll auch Bundesligist Mainz 05 bei Midtjylland angefragt haben, sei aber nicht bereit gewesen, der Ablöseforderung nachzukommen.

Dominick Drexler spielt als Rechtsfuß sowohl im zentralen offensiven Mittelfeld als auch am linken Flügel. Für diese Position soll er als Nachfolger des nach Hoffenheim gewechselten Leonardo Bittencourt vorgesehen sein. Als ehemaliger Kieler Spieler kennt er Markus Anfang und dessen System genau, besäße also keine Eingewöhnungsprobleme. In der Vorsaison erzielte er für die Norddeutschen in der 2. Bundesliga zwölf Treffer und bereitete elf weitere Tore vor.

Noch ohne den im Nachwuchsbereich des Bonner SC groß gewordenen Offensivspieler forcierte Markus Anfang in den Einheiten am Donnerstag das Angriffsspiel. „Tore machen, Männer, Tore machen!“, forderte der FC-Trainer, laut über den Platz rufend, von seinen Stürmern.

Die boten dabei unterschiedliche Leistungen. So bediente Niklas Hauptmann einmal Jhon Cordoba mit einem wunderschönen Pass durch die Schnittstelle der Abwehr. Doch der Kolumbianer zögerte vor dem im Tor stehenden Thomas Kessler so lange, bis er sein Selbstvertrauen verloren hatte und mit einem schwachen Schuss am Schlussmann scheiterte.

Ganz anders der im letzten Testspiel noch so halbherzig agierende Simon Terodde. Der schloss auf der Gegenseite einen Angriff so fulminant und gekonnt ab, dass die rund 100 Zuschauer auf und vor der Tribüne laut applaudierten und einige „Klasse!“ riefen.

Nachdem zu Beginn des Trainingslagers fast nur die Defensivarbeit einstudiert wurde, geht es nun in den letzten Tagen des am Samstag endenden Aufenthalts in Tirol ausschließlich um die Offensive. „Schön wäre es, wenn sich die Jungs auch im Testspiel am Freitag gegen Werder Bremen für die herausgespielten Möglichkeiten belohnen würden. Gegen Watford ist ihnen das leider noch nicht so gelungen“, sagte Markus Anfang.

Er habe allerdings keine Bedenken, dass das Angriffsspiel bis zum Saisonstart in zwei Wochen effektiver werde. Höchstwahrscheinlich dann ja auch mit Dominick Drexler.