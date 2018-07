Transfergerüchte beim 1. FC Köln

Köln. Ein weiterer Spieler folgt Trainer Markus Anfang auf Umwegen aus Kiel in die Domstad. Der FC hat den Bonner Dominick Drexler verpflichtet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.07.2018

Nach diversen sportmedizinischen Untersuchungen war am Freitagnachmittag alles klar: Dominick Drexler gehört dem Kader des 1. FC Köln an. Im Gegenzug erhält der dänische Meister FC Midtjylland rund 4,4 Millionen Euro für den 28-jährigen Offensivspieler vom Zweitligisten.

Der gebürtige Bonner, der auf dem Brüser Berg mit dem Fußballspielen begann, folgt damit seinem ehemaligen Trainer Markus Anfang in die Domstadt - wenn auch auf Umwegen. Drexler ist gerade erst für rund 2,5 Millionen Euro zum FC Midtjylland gewechselt, soll die Dänen aber schon wieder verlassen können. Auch der FSV Mainz 05 soll an dem 28-jährigen offensiven Mittelfeldspieler interessiert gewesen sein.

Bestätigte Abgänge:

Der polnische Fußballprofi Pawel Olkowski verlässt den Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln. Wie der Verein mitteilte, wird der ursprünglich bis zum 30. Juni 2019 laufende Vertrag mit dem 28-Jährigen zum Saisonende einvernehmlich aufgelöst.

Der 13-malige Nationalspieler war im Juli 2014 ablösefrei von Gornik Zabrze nach Köln gewechselt. Der Außenverteidiger bestritt für den FC 77 Pflichtspiele. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison stand Olkowski nicht mehr im Kader. Denkbar ist, dass er zu Lech Posen geht.

Für Dominic Maroh bleibt das Heimspiel gegen Bayern München wohl lange in Erinnerung. Sichtbar gerührt verabschiedete sich der Verteidiger von den Fans. Nach sechs Jahren endet nun das Engagement in Köln. Maroh wäre gerne bei den Geißböcken geblieben, auch, um den angerichteten Schaden des Abstiegs zu beheben. "Der Verein hat eine andere Idee, und das muss ich respektieren", sagte Maroh nach dem Bayern-Spiel. Nach Informationen des "Kicker" beschäftigt sich Hannover 96 mit Maroh. Gut möglich also, dass der 31-Jährige auch in der kommenden Saison erstklassig spielt.

Für Claudio Pizzaro endet das Abenteuer Effzeh bereits nach etwas mehr als einer halben Spielzeit. Der Stürmer war im Herbst nach Köln gekommen, sein Vertrag ist ebenfalls nicht verlängert worden. Pizzaro liebäugelt mit einem weiteren Jahr Profi-Fußball - eventuell in Europa und mit der WM-Teilnahme für Peru. Lukas Klünter wird in der kommenden Saison in Berlin spielen. Der Außenverteidiger wechselt für zwei Millionen Euro zu Hertha BSC Berlin.

Yuya Osako wechselt an die Weser. Der 27-Jährige kann den Verein aufgrund einer Ausstiegsklausel beim Abstieg verlassen. "Wir freuen uns, dass wir mit Yuya Osako einen wichtigen Baustein in unserem Kader dazugewinnen konnten und uns in der Offensive um einen technisch starken und flexiblen Spieler verstärken können", sagt Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball des SV Werder. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Clubs wie üblich Stillschweigen. Der japanische Nationalspieler, der auch bei der WM in Russland auflaufen wird, soll dem Vernehmen nach seiner Ausstiegsklausel gemäß 4,5 Millionen Euro kosten. „Yuya hat in Bremen die Möglichkeit, weiter Bundesliga zu spielen, was in Bezug auf seine Nationalmannschaftskarriere für ihn wichtig ist. Wir wünschen ihm viel Erfolg und alles Gute“, verabschiedete FC-Geschäftsführer Armin Veh Osako.

Leonardo Bittencourt wird den 1. FC Köln definitiv verlassen. Der 24-Jährige hat bei der TSG Hoffenheim einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Die Ablösesumme soll bei acht Millionen Euro liegen. Bis zuletzt hatten die FC Fans gehofft, dass nach Timo Horn, Jonas Hector und Marcell Risse ein weiterer Publikumsliebling den Kölnern erhalten bleibt. Noch vor wenigen Wochen soll sich der Deutsch-Brasilianer mit Werder Bremen einig gewesen sein. Doch seine Leistungssteigerung im Liga-Endspurt weckte Begehrlichkeiten. Unter anderem waren auch West Ham und der FC Everton an Bittencourt interessiert. Der Flügelspieler hatte den Verein bereits am Freitag informiert.

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat Anas Ouahim verpflichtet. Der 20 Jahre alte Offensivspieler wechselt vom 1. FC Köln und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30.06.2020, teilte der VfL mit. Der Deutsch-Marokkaner kam in der Bundesliga und in der Europa League zu jeweils einem Einsatz. Er spielte für die Kölner vorwiegend in der A-Junioren-Bundesliga und in der Regionalliga West.

Sein Abgang kommt wenig überraschend. Dass Dominique Heintz nicht wie andere Mannschaftskollegen dem 1. FC Köln in die 2. Bundesliga folgen würde, hatte sich abgezeichnet. Die Wahl seines neuen Vereins überrascht dafür umso mehr: Der Innenverteidiger nutzt seine durch den Kölner Bundesligaabstieg greifende Ausstiegsklausel, um zum SC Freiburg zu wechseln.

Torwart Sven Müller wechselt zum Drittligisten Karlsruher SC. Der 22 Jahre alte Profi unterschrieb einen Vertrag bis 2021. "Wir trauen ihm für die Zukunft eine Menge zu", sagte Sportdirektor Oliver Kreuzer laut Mitteilung vom Montag. Welche Rückennummer Müller bekommt, ist noch offen. Der langjährige Torhüter Dirk Orlishausen wechselt zu Hansa Rostock und wird dort Torwarttrainer und Notfall-Lösung in Personalunion. Stammkeeper in der vergangenen Saison war Benjamin Uphoff.

Nach drei Jahren beim 1. FC Köln schließt sich der serbische Mittelfeldspieler Milos Jojic Istanbul Basaksehir FK an. Die Ablösesumme soll rund zwei Millionen Euro betragen.

Mögliche weitere Abgänge:

Mit Jorge Meré und Frederik Sörensen stehen zwei weitere FC-Innenverteidiger vor dem Absprung. Meré soll in seiner Heimat Spanien begehrt sein, auch Sörensen wird offenbar auf mancher italienischen Wunschliste geführt. Jannes Horn soll von RB Leipzig umworben worden sein.

Er sollte Anthony Modeste im Sturm ersetzen, entpuppte sich bislang allerdings als großes Missverständnis: Stürmer Jhon Cordoba. Wie der Sportbuzzer nun berichtet, soll Bundesligist Hannover 96 ein Auge auf den Kolumbianer geworfen haben. Ein Problem könnte allerdings die Ablöse sein. Köln will den Stürmer dem Vernehmen nach nicht für weniger als zehn Millionen Euro wieder hergeben. Auch bei Hertha BSC Berlin soll der Stürmer schon im Gespräch gewesen sein.

Diese Spieler bleiben wohl in Köln:

Mit Marco Höger, Jonas Hector, Timo Horn und Marcel Risse haben bereits einige Kölner Leistungsträger den Verbleib trotz Abstieg zugesagt. Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, den "angerichteten Schaden" zu beheben. Auch Kapitän Matthias Lehmann sowie Simon Terodde und Vincent Koziello werden in Köln bleiben. Als sicher gilt auch der Verbleib von Thomas Kessler, Tim Handwerker und Nikolas Nartey. Auch Salih Özcan, Christian Clemens, Sehrou Guirassy und Simon Zoller werden wohl in Köln bleiben.

Bestätigte Zugänge:

Dominick Drexler gehört dem Kader des 1. FC Köln an. Schon am Montag soll der 28-jährige in den Trainingsbetrieb einsteigen. Abwehrspieler Lasse Sobiech wechselt ablösefrei vom FC St. Pauli nach Köln. Vom SK Rapid Wien schließt sich Mittelfeldspieler Louis Schaub bis 2022 den Kölnern an. Von Dynamo Dresden kommt Niklas Hauptmann bis 2023, außerdem schloss sich Rechtsverteidiger Benno Schmitz von RB Leipzig den Domstädtern an. Rechtsverteidiger Matthias Bader kommt vom Karlsruher SC. Der 20-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2021.

Rafael Czichos wechselt von Holstein Kiel zum 1. FC Köln. Der 28 Jahre alte Verteidiger folgt damit seinem bisherigen Kieler Trainer Markus Anfang zu den Rheinländern. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 1,8 Millionen Euro. Czichos soll bei den Kölnern in der Defensive den zum SC Freiburg gewechselten Dominique Heintz ersetzen. Nach FC-Angaben unterschreibt Czichos einen Vertrag bis 30. Juni 2022. Mit Kiel erreichte er in der 2. Bundesliga Platz drei und scheiterte erst in der Relegation am VfL Wolfsburg.