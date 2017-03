KÖLN. Neun Spieler fehlten am Dienstag beim Kölner Vormittagstraining, nachmittags verletzte sich dann auch noch Pawel Olkowski am Sprunggelenk.

Von Joachim Schmidt, 08.03.2017

Fast genau fünf Monate liegen zwischen dem Hinspiel des 1. FC Köln gegen den FC Ingolstadt und dem Rückspiel an diesem Samstag. Was aus Sicht der Rheinländer den gravierenden Unterschied ausmacht, ist die geschmolzene Personaldecke. Gleich neun Profis fehlten wie am Vortag verletzt oder erkrankt auch bei den beiden gestrigen Übungseinheiten. Am Nachmittag kam dann Nummer zehn hinzu: Pawel Olkowski.

Der Rechtsverteidiger blockte im Trainingsspiel den Ball seitlich mit dem rechten Fuß. Dabei erlitt er eine Sprunggelenksverletzung. Physiotherapeut Thorsten Klopp legte sofort einen stabilisierenden Verband an und begleitete Pawel Olkowski in den medizinischen Bereich des Geißbockheims. Eine Diagnose über die Schwere der Verletzung stand vor einer Untersuchung in der Mediapark Klinik am Abend noch aus.

Nicht unwahrscheinlich, dass auch der Pole für das Spiel in Ingolstadt ausfällt. Eine Besserung der Gesamtlage beim 1. FC Köln dürfte sich bis zum Wochenende in jedem Fall im kleinen Rahmen halten. Am ehesten könnte wohl der angeschlagene Thomas Kessler wieder einsatzfähig sein.

„Zumindest gefühlt haben wir eine Personalnot“, hatte Peter Stöger bereits nach dem Spiel gegen Bayern München am Samstag gesagt – und da standen drei erkältete Spieler noch nicht auf der Ausfallliste. Wohl aber drei der vier zentralen Mittelfeldspieler. Deshalb war Dominique Heintz kurzfristig vom Innenverteidiger zum Abräumer vor die Abwehr beordert worden. Was eine einmalige Aktion sein sollte, könnte sich in Ingolstadt notgedrungen wiederholen.

Zwar kehrt Jonas Hector nach seiner Gelbsperre in die Mannschaft zurück, doch drohen im Gegenzug Marco Höger und Salih Özcan erkrankt auszufallen. Und ob Matthias Lehmann erstmals nach 16-wöchiger Verletzungspause von Beginn an eingesetzt werden kann, erscheint fraglich. „Gegen die Bayern haben wir mit Dominique als Sechser improvisiert. Wir hatten das früher schon einmal angedacht. Er hat das richtig gut gemacht, die Räume vor der Abwehr geschlossen und gut auf Thomas Müller aufgepasst“, lobte Peter Stöger den 23-Jährigen. Der hatte in seinem 56. Bundesligaeinsatz erstmals auf der zentralen Mittelfeldposition gespielt.

Eine zweite Möglichkeit wäre, dass Milos Jojic bei einem Ausfall von Höger und Özcan an der Seite von Hector spielt. Das wäre die weitaus offensivere Variante. Gegen Ingolstadt könnte ein offensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler gut gebraucht werden. Schließlich werde man mehr Ballbesitz als gegen München haben und das Spiel machen wollen, meinte Heintz.