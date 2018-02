Vor der Partie gegen Dortmund

Köln . Als gäbe es nicht genug Emotionen und Geschichten, die dieser besondere Freitagabend mit sich bringt, nun also auch noch Alexander Bade.

Von Martin Sauerborn, 01.02.2018

Am Mittwoch ließ sich der Ex-Torwarttrainer des 1. FC Köln noch einmal am Geißbockheim blicken. Es war sein letzter offizieller Arbeitstag. Dann verschwand Bade und tauchte am Abend als neuer Assistenztrainer von Peter Stöger bei Borussia Dortmund wieder auf. Eine letzte Pointe im Wechselszenario des FC-Trainerstabs mit Stöger und Manfred Schmid zum BVB. Das vier Jahre lang in Köln erfolgreiche Trio ist wieder vereint – ausgerechnet vor dem Auftritt der Dortmunder im ausverkauften Rheinenergiestadion (20.30 Uhr/ Eurosport1, Free TV).

Eine Personalie, die Irritationen hervorruft. Stögers Aussage, dass Bade „beim FC entfernt“ wurde (siehe Interview auf dieser Seite) widersprach nämlich Kölns Pressesprecherin Lil Zercher: „Alexander Bade hat in einem Gespräch mit der Geschäftsführung gesagt, dass er unter Stefan Ruthenbeck nicht weiter als FC-Torwarttrainer arbeiten will.“ Dem Vernehmen nach fühlt sich der FC auch hintergangen. Nach Informationen der Internetzeitung „Geissblog“ waren die Kölner nämlich bereit, Bade eine Abfindung für dessen unbefristeten Vertrag zu zahlen. Bedingung: Er müsse sie anteilig zurückzahlen, sollte er explizit bei Borussia Dortmund anfangen zu arbeiten. Eine Klausel, der sich Bade verweigert haben soll. Man darf gespannt sein, wie das BVB-Trainertrio am Freitag empfangen wird. Auch vor dem Hintergrund, dass Stöger nur eine Woche nach seinem Aus beim FC in Dortmund anheuerte.

Stefan Ruthenbeck bemühte sich derweil am Donnerstag die zusätzliche besondere Bedeutung des Spiels herunterzuspielen: „Wir freuen uns auf das Spiel gegen den BVB, das ist ein großes Ereignis. Alles andere ist nicht so wichtig, außer vielleicht für die Öffentlichkeit“, sagte der sichtlich nervöse FC-Coach. Seine Mannschaft sei „heiß“ auf einen Gegner, der in seinen jüngsten acht Partien nur eine Niederlage kassiert hat und lediglich drei Punkte hinter Platz zwei liegt: „Ich wehre mich dagegen beim BVB von einer Krise zu sprechen.“

Dass Peter Stöger die Kölner Spieler aus dem Effeff kennt, ficht Ruthenbeck ebenfalls nicht an: „Wir haben ja auch ein paar neue Spieler und ein paar, die jetzt anders spielen. Außerdem kenne ich Dortmund auch ganz gut und weiß, was auf uns zukommt.“ Neben dem gelbgesperrten Lukas Klünter droht auch der erkältete Yuya Osako auszufallen. Denkbar, dass deshalb Vincent Koziello in einem 4:1:4:1-System neben Salih Özcan und vor Marco Höger sein Bundesliga-Debüt feiert. „Wir haben uns den ein oder anderen Kniff ausgedacht, der ihnen weh tun kann“, kündigte Ruthenbeck an.

Voraussichtliche Aufstellungen

Köln: T. Horn; Sörensen, Meré, Heintz, Hector; Höger; Clemens, Koziello, Özcan, Jojic; Terodde.

Dortmund: Bürki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Götze, Weigl, Kagawa; Pulisic, Batshuayi, Sancho.

SR.: Brand (Unterspiesheim).