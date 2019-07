Erste Spieltage der Bundesliga

Köln. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die ersten sechs Spieltage der Bundesliga-Saison 2019/20 angesetzt: Zum Saisonstart tritt der FC am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg an.

Von Martin Sauerborn, Joachim Schmidt, 11.07.2019

Viermal zur besten Fußballzeit am Samstag, die Heimpremiere am Freitag unter Flutlicht und einmal der letzte Aufschlag. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die ersten sechs Spieltage der Bundesliga-Saison 2019/20 angesetzt, und der 1. FC Köln darf zufrieden sein. Zum Saisonstart tritt der FC am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg an. Die Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Das erste Heimspiel der neuen Saison bestreitet der FC am Freitag, 23. August, 20.30 Uhr, im ausverkauften Rheinenergiestadion gegen Borussia Dortmund.

Das Heim-Derby gegen Mönchengladbach wird am Samstag (14. September) um 15.30 Uhr angepfiffen. Pünktlich zum Auftakt des Oktoberfestes spielt der 1. FC Köln ebenfalls am Samstag, (21. September) zur Kernzeit um 15.30 Uhr bei Meister Bayern München. Auch die Partie beim SC Freiburg (31. August) am dritten Spieltag steigt samstags um halb vier. Außerdem beschließen die Geißböcke und Hertha BSC Berlin am Sonntag, 29. September, 18 Uhr, den sechsten Spieltag. „Wir hatten es fast so erwartet, dass wir zunächst meist samstags spielen. Wir nehmen es, wie es kommt. Das Abendspiel gegen Dortmund hat natürlich ein besonderes Flair. Bei den Samstagspielen wissen wir, dass wir wieder in der Bundesliga dabei sind und nicht mehr um 13.30 Uhr spielen müssen, wie in der 2. Liga“, sagte FC-Coach Achim Beierlorzer.

Bayer 04 Leverkusen darf sogar an allen der ersten sechs Spieltagen am Samstagnachmittag ran. Inbegriffen sind die drei Heimspiele gegen Paderborn (16. August), Hoffenheim (31. August) und Union Berlin (21. September).

Das Westduell zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 ist am ersten Spieltag das erste Topspiel am Samstagabend (17. August). Das Eröffnungsspiel der 57. Saison bestreiten – wie bereits bekannt – Titelverteidiger FC Bayern und Hertha BSC am 16. August. Der VfL Wolfsburg und Hoffenheim bestreiten am 23. September das erste Montagabend-Spiel der Bundesliga- Saison.