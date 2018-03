Rechenspiele

Claudio Pizarro fasst sich an den Kopf.

Köln. Nach den bitteren Niederlagen gegen Stuttgart und Bremen besteht beim FC nur noch wenig Hoffnung auf den Klassenerhalt. Doch wie sieht das Restprogramm aus? Auf wen trifft die Konkurrenz? Wir rechnen den Saisonverlauf mal (spekulativ) durch.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.03.2018

Vier Punkte hatten sich die Geißböcke aus den Partien gegen den VfB Stuttgart und Werder Bremen erhofft. Am Ende steht der FC mit leeren Händen da. Und nicht nur das. Das Spiel gegen Werder Bremen gibt wenig Anlass zur Hoffnung auf Besserung. Acht Spieltage vor Saisonende belegt der FC weiterhin den letzten Tabellenplatz, noch immer mit acht Zählern Rückstand zum rettenden Ufer. Maximal 21 Zähler sind in der Saison noch möglich. Doch wie soll der FC acht Zähler mehr einsammeln als Mainz oder Wolfsburg. Zwar treffen die Kölner noch auf die beiden direkten Konkurrenten, es stehen aber auch noch die Spiele gegen Leverkusen, Bayern München und Schalke auf dem Plan.

Liebe FC-Fans, ihr müsst jetzt ganz stark sein: Nach unserer Rechnung gehen beim FC in dieser Spielzeit die Erstliga-Lichter aus. Mit viel Glück bringt es der FC in den verleibenden Spielen noch auf maximal 27 Punkte. Dann müssten sie aber die Duelle gegen Mainz, Wolfsburg und Freiburg gewinnen. Nach den jüngsten Leistungen sind Überraschungserfolge gegen Leverkusen, aber auch selbst gegen Hoffenheim nicht möglich.

Mainz in der Relegation?

Mit 27 Zählern werden die Geißböcke den Relegationsplatz eher nicht erreichen. Selbst wenn in diesem Jahr nur wenige Punkte zum Klassenerhalt benötigt werden. Denn die Konkurrenz hat natürlich auch die Chance, kräftig zu punkten. Der HSV trifft noch auf Wolfsburg, Freiburg und Stuttgart, hat es aber auch noch mit Mönchengladbach und dem FC Schalke zu tun. Nach unserer Rechnung wird es auch der HSV in dieser Spielzeit nicht schaffen. Hamburg geht als Schlusslicht in Liga zwei.

Im Kampf um den Relegationsplatz wird es ein Duell zwischen Wolfsburg und Mainz geben. Selbst mit jeweiligen Niederlagen gegen den FC. Doch auch die Mainzer haben noch einige "Große" vor der Brust. Unter anderem Dortmund. Der VfL Wolfsburg spielt noch gegen Mönchengladbach, Leipzig und Leverkusen. Dazu kommen noch die Auswärtsspiele gegen Berlin und Augsburg. Spannend werden die Keller-Duelle gegen Hamburg, Freiburg und eben Köln. Auch für Wolfsburg dürften damit einige Punkte noch möglich sein. Freiburg und Bremen spielen nach unserer Hochrechnung im Abstiegskampf keine Rolle mehr. Natürlich ist diese Rechnung rein spekulativ, die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz.