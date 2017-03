KÖLN. Beim letzten Erfolg über den Rekordmeister leitete der damals 19-Jährige vor sechs Jahren die Kölner Aufholjagd ein. Özcan muss wegen Krankheit passen.

Von Martin Sauerborn, 04.03.2017

Der 1. FC Köln muss sich nichts vormachen. Wenn ein Duell mit dem FC Bayern München ansteht, sind die Aussichten auf einen Erfolg eher gering. Der deutsche Meister kommt am Samstag (15.30 Uhr) als souveräner Tabellenführer in das ausverkaufte Rheinenergiestadion.

Das Team von Trainer Carlo Ancelotti stellt den besten Angriff und die beste Abwehr der Liga, besitzt mit Manuel Neuer einen Torwart, der in dieser Saison schon zehn Mal zu null gespielt hat und mit Robert Lewandowski einen der beiden Führenden der Torjägerliste. Wem das noch nicht reicht: Die Bayern sind seit der 2:3-Niederlage in der Champions League in Rostow am 23. November ungeschlagen und haben auch in der Bundesliga erst einmal verloren – mit 0:1 in Dortmund.

Der FC kann mit einer Serie von zwölf Heimspielen ohne Niederlage und der bloßen Erinnerung an den bislang letzten Erfolg über die Münchner dagegenhalten. Jenes 3:2 nach 0:2-Pausenrückstand datiert vom 5. Februar 2011, als Lukas Podolski noch den Geißbock trug und Torjäger Milivoje Novakovic mit seinen Treffern zum 2:2 und 3:2 einen Doppelpack schnürte. Die Kölner Aufholjagd hatte seinerzeit ein gewisser Christian Clemens im zarten Alter von 19 Jahren mit seinem Tor zum 1:2 eingeleitet. Mittlerweile ist Clemens 25 Jahre alt und nach Stationen beim FC Schalke 04 und dem FSV Mainz seit der Winterpause zurück beim FC. Richtig wieder angekommen scheint der gebürtige Kölner aber noch nicht.

In den bislang sechs Partien des Jahres 2017 stand er zwar vier Mal in der Startelf und wurde einmal von Trainer Peter Stöger eingewechselt, nachhaltige Wirkung hat Clemens aber noch nicht erzielt. Das Fachmagazin „Kicker“ weist für den Winterzugang einen Notendurchschnitt von 4,30 aus, ein Tor oder einen Assist ist Clemens bislang noch schuldig geblieben. Vielleicht kommen die Bayern für den offensiven Mittelfeldspieler genau zur richtigen Zeit, um sich an den 5. Februar 2011 zu erinnern.

Während Neuzugang Neven Subotic seine Krankheit überwunden hat und eine Rückkehr von Kapitän Matthias Lehmann zumindest in den Spieltagskader nach dem Abschlusstraining am Freitag als sicher gilt, muss Stöger auf eine weitere Alternative für die defensive Mittelfeldposition definitiv verzichten. Der erkrankte Salih Özcan muss passen.