Transfer perfekt

Köln. Was sich zunächst wie ein Aprilscherz im Herbst anhörte, bekam am Donnerstagabend mehr und mehr Gewissheit: Der 1. FC Köln verpflichtet Claudio Pizarro. Das bestätigte Sportdirektor Jörg Schmadtke am Donnerstagabend bei "Sport1".

Von Joachim Schmidt, 28.09.2017

Der Spieler soll am Freitag auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden und den nach China abgewanderten Anthony Modeste ersetzen.

Der einstige Torjäger des FC Bayern und von Werder Bremen wurde am Donnerstag mit seiner Frau und den beiden Kindern am Kölner Flughafen gesehen und soll sich schon nach einer Wohnung umgesehen haben.

Der Torjäger, der in 430 Bundesligaspielen 191 Treffer erzielte und damit der beste ausländische Spieler in der Bundesliga ist, ist derzeit vereinslos. Deshalb kann er auch außerhalb der Transferperiode, die Ende August endete, verpflichtet werden.

Während FC-Trainer Peter Stöger im Vorfeld des Europa-League-Spiels gegen Roter Stern Belgrad verärgert auf entsprechende Nachfragen zu Pizarro reagiert hatte, meinte Sportchef Jörg Schmadtke nach der mit 0:1 verlorenen Partie nur: „Wartet den morgigen Tag ab.“

Bis zum Sommer hatte der Peruaner, der in der kommenden Woche bereits 39 Jahre alt wird, zum vierten Mal für Werder gespielt. Allerdings war ihm als Joker nur noch ein Treffer bei seinen Einsätzen gelungen.

An Erfahrung und Abgebrühtheit fehlt es dem für sein schlitzohriges Spiel bekannten Stürmer nicht. Aber wie wird sein körperlicher Zustand sein. Einerseits hieß es, er habe sich in London, wo er einmal für den FC Chelsea spielte, fit gehalten, andererseits sagte er dieser Tage zu einem Journalisten, er wisse nichts von einem Angebot aus Köln und käme gerade vom Golf-Spiel.

Nachdem Claudio Pizarro bei Werder Bremen keinen neuen Vertrag bekommen hatte, kündigte er an, gerne noch ein Jahr lang spielen zu wollen. Ein Angebot des Hamburger SV schlug er aber aus. Stattdessen wartete er ab. Nun könnte sich für ihn womöglich doch noch der Wunsch von einer letzten Bundesligasaison erfüllen.