Köln. Gericht fällt Urteil: Böllerwerfer muss rund 20.000 Euro Schadenersatz an den Club leisten.

Von Bernhard Krebs, 10.03.2017

Ein Fußballchaot muss an den 1. FC Köln 20 340 Euro Schadenersatz zahlen. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln am Donnerstag entschieden. Der Rechtstreit war seit 2015 durch mehrere Instanzen gegangen.

Der Angeklagte hatte am 9. Februar 2014 in der zweiten Halbzeit des Zweitligaspiels gegen den SC Paderborn einen Knallkörper vom Oberrang der Nordkurve auf den Unterrang geworfen. Sieben Zuschauer waren durch den Vorfall verletzt worden. Der FC wurde daraufhin vom Deutschen Fußball Bund (DFB) wegen des Böllerwurfs und vier weiterer Fanverfehlungen zu einer Verbandsstrafe von 50 000 Euro verurteilt. Mit einer Zivilklage vor dem Landgericht im März 2015 forderte der Club 30 000 Euro Schadenersatz vom Böllerwerfer. Den bekam der FC von der 7. Zivilkammer am Landgericht auch zugesprochen. Doch in der Berufung vor dem OLG wurde die Klage abgewiesen.

Das OLG war der Auffassung, dass der Angeklagte durch das Werfen des Böllers zwar seine Verhaltenspflichten aus dem Zuschauervertrag mit dem Verein verletzt habe. Das Gericht war aber auch der Ansicht, dass dem Böllerwerfer die Strafe des DFB für den Club nicht zuzurechnen war. Immerhin habe sich der Verein den Regeln und der Gerichtsbarkeit des DFB unterworfen und trage somit auch das Risiko, für Fehlverhalten seiner Anhänger zu haften.

Dieser Ansicht folgte der 7. Zivilsenat in der Revisionsinstanz am Bundesgerichtshof (BGH) aber nicht. Der BGH entschied im September 2016 vielmehr, dass jeder Zuschauer sich so zu verhalten habe, dass er die „Durchführung des Fußballspiels“ nicht störe. Der Wurf des Böllers sei ein klarer Verstoß dagegen, urteilte der BGH. Und damit hafte der Angeklagte „für die daraus folgenden Schäden“. Der BGH verwies den Fall zurück an das OLG, das nun über die Höhe des Schadenersatzes befinden musste.