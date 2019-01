Köln. Vor dem ersten FC-Pflichtspiel des Jahres bei Union Berlin ist die Besetzung von zwei Positionen noch offen. Als Alternative für den verletzten Louis Schaub hat sich kein Kandidat im Spiel gegen Bochum ins Szene setzen können. Lob gab es für Johannes Geis.

Von Joachim Schmidt, 25.01.2019

Acht Tage vor dem Gastspiel bei Verfolger Union Berlin – unbesiegt mit 21 Punkten die beste Heim-Mannschaft der Liga – hat der 1. FC Köln einen letzten Test mit Licht und Schatten absolviert. Mit 2:1 gewann er gegen den Ligakonkurrenten VfL Bochum. Vor gut vier Wochen hatte es in der Meisterschaft eine 2:3-Heimniederlage gegeben. In welcher Form präsentiert sich der FC aktuell, in welchen Mannschaftsteilen stimmt die Form, in welchen besteht noch Nachholbedarf?

Problemzone Abwehr

Trainer Markus Anfang ließ während des Trainingslagers sowohl mit einer Vierer- als auch mit einer Dreierkette verteidigen. Gegen Bochum begann er wie in der zweiten Hälfte der Hinrunde mit der Dreierversion. Das Problem: Rafael Czichos fehlte wegen einer Muskelverletzung, wurde durch den gegen Berlin gesperrten Jonas Hector vertreten. „Ob Rafa rechtzeitig fit wird, kann ich nicht sagen“, meinte der Coach – und es klang nicht eben zuversichtlich. Erste Alternative wäre Linksverteidiger Jannes Horn. Der aber kam beim Test erst in der Schlussviertelstunde ins Spiel. Ein Lichtblick war wieder einmal Jorge Meré, der fast fehlerfrei alles abräumte, was vor seine Füße kam.

Der neue Sechser

Um Spielpraxis zu sammeln, gehörte Johannes Geis zu den wenigen FC-Profis, die während des gesamten Spiels zum Einsatz kamen. Der Sechser, nur wegen des Ausfalls von Marco Höger und Vincent Koziello kurzfristig von Schalke 04 bis zum Sommer verpflichtet, machte seine Sache gut. Dabei ist er fast ein Jahr lang ohne Wettkampfpraxis. „Er hat sehr gut seine Position gehalten, gute Pässe gespielt und das Spiel beruhigt“, lobte ihn Sportchef Armin Veh, der die Partie gegen Bochum als ordentliche Standortbestimmung einordnete. Auffallend war, wie Geis das Spiel schnell zu verlagern vermochte, dabei Pässe mit hoher Präzision spielte. Im Defensivverhalten antizipierte er oft, besaß aber noch nicht die hundertprozentige Spritzigkeit.

Wer ersetzt Schaub?

Obwohl an Offensivspielern beim FC eigentlich kein Mangel herrscht, hat sich nach dem Ausfall von Louis Schaub (Knochenödem) bislang kein Kollege als erste Alternative in Szene gesetzt. Gegen Bochum wurde vor der Pause Niklas Hauptmann auf Halbrechts getestet, danach Salih Özcan. Beide spielten mit Licht und Schatten. Deshalb wären auch weitere Alternativen denkbar. Christian Clemens könnte die Rolle ebenso übernehmen wie Marcel Risse. Zudem bestünde die Möglichkeit, dass Dominick Drexler von Halblinks auf die andere Seite wechselt, und Florian Kainz seine Position einnimmt. Da wird Anfang in den Trainingseinheiten wohl noch genau hinschauen, bevor er sich festlegt.

Wuchtiger Angriff

Im Sturm hält Anfang an der erfolgreichen Doppelspitze fest. In den letzten sechs Pflichtspielen, in denen Simon Terodde und Jhon Cordoba gemeinsam stürmten, erzielten sie 14 Treffer. Jetzt, beim 2:1-Test gegen den VfL, blieb es dem Kolumbianer vorenthalten, beide Tore zu schießen. Sein Partner scheiterte dagegen vom Elfmeterpunkt, was ihm selten passiert. An Cordoba gewandt, hatte der Trainer gemeint: „Es ist schön, wenn er da weitermachen kann, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat.“ Dabei gefiel der antrittsschnelle und ballsichere Angreifer sowohl durch kraftvollen Einsatz als auch feine Ballbehandlung. Denn beide Treffer, einen Heber und einen Schlenzer, erzielte er mit viel Gefühl.

Was noch fehlt

Nach der starken, druckvollen ersten Halbzeit ließ die Mannschaft nach der Pause stark nach. Sie tat sich schwer, wirkte etwas müde. Die notwendige Spritzigkeit wird sie bis zum nächsten Donnerstag finden.