FC spielt in Wiesbaden

Köln . Nach einer über fünf Wochen langen Vorbereitung, wird es für die Kicker des FC ernst. Im DFB-Pokal wartet in der ersten Runde der SV Wehen Wiesbaden. Trainer und Sportchef verlassen sich dabei nicht auf höhere Mächte.

Von Joachim Schmidt, 09.08.2019

Alle guten Dinge sind drei, hofft Armin Veh hinsichtlich des Kölner Pokalauftritts am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) bei Wehen Wiesbaden. Denn der Sportchef des FC reist zum dritten Mal in der ersten Runde des DFB-Pokals in die hessische Landeshauptstadt. „Als Trainer des VfB Stuttgart und des VfL Wolfsburg war ich dort siegreich. Darauf hoffe ich jetzt natürlich auch beim dritten Auftritt“, meinte Armin Veh.

Trainer Achim Beierlorzer ist derweil froh, dass die fünfeinhalbwöchige Vorbereitungszeit vorbei ist und es endlich ernst wird. „Jetzt geht es um etwas. Man merkt bei den Spielern, dass das Prickeln stärker wird“, so der 51-Jährige.

Er setzt vor allem auf die Dynamik der eigenen Offensive. Daneben müsse die richtige Balance zwischen Angriff und Abwehr gefunden und eine größere Stabilität als in einigen Vorbereitungsspielen in der Defensive gefunden werden.

Eine Nacht in Mainz

Armin Veh zeigte sich zwei Tage vor der Partie überzeugt, dass man auf einem guten Weg sei. „Ich bin total beruhigt, weil bei unseren drei Trainern alles in guten Händen ist“, meinte der 58-jährige frühere Meistertrainer. Er zeigte sich überzeugt, dass die Zusammenarbeit auch dann funktionieren werde, wenn es einmal eine Krise geben sollte.

Die möchte man natürlich nicht durch ein Ausscheiden in Wiesbaden herausfordern. Man gehe die Aufgabe genauso ernst und optimal vorbereitet an wie ein Bundesligaspiel. Deshalb reist die Mannschaft auch bereits am Samstag an, übernachtet im benachbarten Mainz, wo auch am Sonntagmorgen nochmals trainiert wird.

Daneben aber werde es von Achim Beierlorzer nichts geben, was abergläubischen Charakter besitze. „Ich trage keine Siegerunterhose und auch keinen Talisman“, meinte der Trainer lächelnd. Was er dagegen habe, sei „ein großes Vertrauen in die Mannschaft“.