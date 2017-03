1. FC Köln chancenlos gegen die Bayern

Köln. Tabellenführer Bayern München hat auch in Köln wieder einmal seine beeindruckende Form der letzten Wochen gezeigt und am Ende hoch verdient mit 3:0 bei aufopferungsvoll kämpfenden Kölnern gewonnen.

Von Joachim Schmidt, 04.03.2017

Bei den aussichtsreichsten FC-Chancen war Manuel Neuer stets auf dem Posten und zeigte herausragende Paraden. Trotz des Ausfalls von Jonas Hector verzichtete Peter Stöger vor den 50.000 Zuschauern auf die Nominierung von Matthias Lehmann. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte sich nach über dreimonatiger Zwangspause wegen eines Bänderanrisses eigentlich so weit in Form gefühlt, zumindest auf der Bank Platz nehmen zu können. Doch letztlich entschied man sich gegen eine Nominierung.

Da kurzfristig auch Salih Özcan erkrankt ausfiel, blieb Marco Höger als einziger klassischer Sechser. Ihm zur Seite gestellt wurde Innenverteidiger Dominique Heintz. Dahinter vertraute der Trainer einer Viererkette.

Die Gastgeber begannen vielversprechend. In der sechsten Minute setzte sich Simon Zoller links gegen Philipp Lahm durch, flankte flach und scharf vors Tor, wo Anthony Modeste lauerte. Doch Manuel Neuer tauchte schnell ab und schnappte sich den Ball.

Danach nahmen die Bayern das Heft des Handelns in die Hand, ohne aber zu treffen. Aus einem Konter (18.) heraus ergab sich die zweite Großchance der Hausherren. Eine lange Flanke von Pawel Olkowski drückte Yuya Osako aus vollem Lauf mit dem Kopf Richtung rechtes Toreck. Aber wieder war der Nationaltorhüter zur Stelle und drehte den Ball um den Pfosten.

Dadurch aber ließen sich die Tabellenführer nicht beirren. Mit langen Ballbesitzphasen und zunehmenden Torabschlüssen setzten sie die Kölner mächtig unter Druck. So war die Führung in der 25. Minute überfällig. Allerdings standen die Gastgeber dabei Pate, indem sie nur zuschauten, statt rettend einzugreifen. So vermochte Douglas Costa von links quer vors Tor zu flanken. Arturo Vidal nahm den Ball auf der rechten Seite auf, brachte ihn ebenso zurück vors Tor, wo Javi Martinez unbedrängt einschoss.

In der Folgezeit drückten die Münchner weiter. Thomas Kessler, heute erstmals in einem FC-Bundesligaspiel Träger der Kapitänsbinde, hatte alle Hände und Fäuste voll zu tun.

Die Schlussphase gehörte nochmals dem FC. Doch Yuya Osako köpfte eine Modeste-Flanke in die Arme von Manuel Neuer, und Marco Högers 20-Meter-Schuss strich links vorbei.

Gleich nach Wiederbeginn, als im Bayern-Fanblock noch ein roter Rauchtopf qualmte, markierte Juan Bernat das 2:0. Begünstigt wurde der Schuss allerdings durch Pawel Olkowski unglücklich ins kurze Eck abgefälscht.

Wenig später ei n weiterer Nackenschlag für die durch Verletzungen ohnehin gehandicapten Kölner: Frederik Sörensen humpelte vom Feld in die Kabine und griff sich wiederholt ans rechte Knie und in die Kniekehle. Für ihn kam Geburtstagskind – er wurde 30 – Dominic Maroh (56.). Sieben Minuten später kam Stürmer Artjoms Rudnevs für den enttäuschenden Außenspieler Christian Clemens.

In der Folgezeit plätscherte das Spiel lange Zeit ohne Höhepunkte vor sich hin. Die Bayern verwalteten das Ergebnis und schonten Kräfte im Hinblick auf das Champions-League-Rückspiel kommende Woche beim FC Arsenal. Die Kölner wirkten müde von der Defensivarbeit unter dem Dauerdruck und zeigten wenige Ideen in der Offensive.

Pech hatte Dominic Maroh (80.). Seinen Kopfballaufsetzer nach einer Ecke von Milos Jojic lenkte Philipp Lahm zur Ecke. Wie man es perfekt macht, zeigten die Bayern in der Schlussminute: Ein Rückpass von Juan Bernat auf den einlaufenden Franck Ribery nutzte der zum Endstand.

Köln: Kessler; Olkowski, Sörensen (56. Maroh), Subotic, Rausch; Höger (73. Jojic), Heintz; Clemens (63. Rudnevs), Zoller; Modeste, Osako. – Neuer; Lahm, Javier Martinez, Alaba, Juan Bernat; Thiago, Vidal (73. Kimmich); Coman (82. Rafinha), Müller, Douglas Costa (51. Ribery); Lewandowski. – SR: Drees (Münster-Sarmsheim). – Tore: 0:1 Javier Martinez (25.), 0:2 Juan Bernat (48.), 0:3 Ribery (90.). – Zuschauer: 50.000. – Gelbe Karten: Vidal, Bernat.