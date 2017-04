1. FC Köln

KÖLN. Augsburgs Trainer steht vor der Entlassung. Die "Geißböcke" wollen die Aufgabe gegen den FCA spielerisch lösen.

Von Joachim Schmidt, 12.04.2017

Ein seltenes Bild bot sich am Dienstag den Schaulustigen am Rande des Trainingsgeländes des FC: Erstmals seit der frühen Saisonphase standen bis auf den nach seinem Kreuzbandriss noch rekonvaleszenten Marcel Risse sowie den angeschlagenen Sehrou Guirassy und Thomas Kessler alle Spieler auf dem Platz.

Zwar traten Anthony Modeste, Marco Höger (beide leiden unter Prellungen) und Leonardo Bittencourt, der nach langer Verletzungspause ein Überstrapazieren verhindern will, noch etwas kürzer, alle anderen aber waren voll belastbar. Die einen, wie den gegen Gladbach zurückgekehrten Yuya Osako, könne man etwas mehr belasten, andere wolle man „so sorgfältig wie möglich“, so der Kölner Trainer Peter Stöger, an das Spiel am Samstag in Augsburg heranführen.

Timo Horn, der selbst monatelang ausgefallen war, freute sich über die große Trainingsbeteiligung. „Natürlich wiegt der Ausfall von Marcel schon sehr schwer. Aber alle anderen sind dabei. Als das Anfang der Saison so war, hat man gesehen, zu was wir in der Lage sind, wenn alle fit sind“, meinte der Torhüter. Er hoffe, dass man in Augsburg „in alter Stärke auftreten“ könne.

Das wird angesichts der mangelnden spielerischen Dominanz in den letzten Spielen auch ein gutes Stück weit notwendig sein. „Wir sind Favorit und müssen diese Rolle annehmen. Um dem gerecht zu werden, müssen wir uns aber im Spielaufbau steigern“, forderte Timo Horn. Selbstbewussteres und stabileres Auftreten als in den letzten Begegnungen ist also gefragt.

„Abstiegskampf pur“ erwartet Stöger, der gestern „in aller Ruhe im Kreis von Freunden“ seinen 51. Geburtstag beging, von den Gastgebern angesichts deren prekärer Tabellensituation. Für seine Mannschaft gebe es zwei Möglichkeiten, dagegenzuhalten: „Entweder schaffen wir es körperlich, oder wir finden spielerische Lösungen. Die zweite Variante wäre mir lieber.“

In dieser Hinsicht kommen Spieler wie Osako, Milos Jojic und Bittencourt ins Spiel, die mit ihren individuellen Fähigkeiten dem Gegner Probleme bereiten können. In der Vergangenheit war das gegen die Augsburger und vor allem in ihrem Stadion jedoch selten der Fall. „Da gab es immer hart umkämpfte, keine schönen Spiele und wenige Torraumszenen“, erinnerte sich Horn an unschöne Spiele.

In den letzten vier Duellen der beiden Clubs gab es lediglich einen Torerfolg zum Augsburger Sieg in der Vorsaison in Köln. Der letzte FC-Erfolg in der Fuggerstadt liegt fast neun Jahre zurück. Das 3:1 wurde damals in einem Zweitligaspiel erzielt.

Vor gut fünf Jahren verlor eine blutleer auftretende Kölner Elf mit 1:2 bei den damals mitgefährdeten Augsburgern, womit der FC dem im Mai 2012 folgenden Abstieg näher kam. Diesmal ist die Situation eine andere. Während die Kölner sich in der Region der Europapokalplätze bewegen, droht den Gastgebern der Gang in Liga zwei. Deshalb steht der erst im Dezember für Dirk Schuster verpflichtete Manuel Baum heftig in der Kritik.

„Die Trainerthematik ist alles andere als lustig“, meinte Stöger hinsichtlich der Pro-blematik um seinen Kollegen. Kritiker werfen ihm vor, er würde die Mannschaft inzwischen nicht mehr erreichen. Am Montag gab es eine vielstündige Sitzung der Vereinsverantwortlichen, während der Aufsichtsrat die Entlassung Baums forderte. Sportchef Stefan Reuter aber konnte den telefonisch zugeschalteten Präsidenten Klaus Hofmann überzeugen, ihm noch eine Chance in der Partie gegen Köln zu geben. So wird die Begegnung zum Schicksalsspiel für den Trainer, dessen Mannschaft aus den letzten sechs Spielen lediglich zwei Punkte holte.