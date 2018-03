Die Transfergerüchte beim 1. FC Köln

Böse Miene zum bösen Spiel: Für Jonas Hector und den 1. FC Köln wird der direkte Abstieg immer wahrscheinlicher. Möglicherweise bleibt der Nationalspieler dem FC auch in der 2. Liga erhalten.

Köln. Nach der Niederlage gegen Werder Bremen stehen die Zeichen beim 1. FC Köln wohl endgültig auf Abstieg. Kein Wunder, dass die Spekulationen über potentielle Abgänge längst begonnen haben.

24 Punkte sind bis zum Saisonende noch zu vergeben - rein rechnerisch ist für den 1. FC Köln also noch alles möglich. Doch nach der 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen wird selbst der typische Effzeh-Optimist so langsam ins Grübeln gekommen sein. Sieben Punkte Rückstand zum Relegationsplatz, bei ausstehenden Partien gegen unter anderem die Bayern und Schalke - das wird wohl nichts mehr mit dem Klassenerhalt. Ein Abstieg in die zweite Liga würde mit großer Wahrscheinlichkeit einen personellen Umbruch bei den Geißböcken bedeuten.

Jonas Hector scheint diese Woche noch einmal besonders in den Fokus von Borussia Dortmund gerückt zu sein. Medienberichten zur Folge sei der BVB an einer Verpflichtung des Nationalspielers interessiert. Eine festgeschriebene Ablösesumme zwischen sieben und acht Millionen Euro machen den Linksverteidiger zusätzlich attraktiv. Außerdem ist mit Peter Stöger noch ein Förderer von Hector auf der Trainerbank. Ein Wechsel scheint nicht unrealistisch.

Besonders schwer wird der FC es im Falle des Abstiegs mit einem Verbleib von Torhüter Timo Horn haben. Der Keeper besitzt eine Ausstiegsklausel, kann für eine festgeschriebene Ablösesumme den Verein verlassen - dem Vernehmen nach handelt es sich um rund zehn Millionen Euro. Für potentielle Interessenten wie Borussia Dortmund eine stemmbare Summe. Die Kölner Verantwortlichen blicken sich offenbar tatsächlich bereits nach eine Alternative um. Laut "Hamburger Abendblatt" sollen die Geißböcke ein Interesse an dem 23-jährigen HSV-Keeper Julian Pollersbeck haben. Dieser wiederum soll im Sommer dem Düsseldorfer Keeper Raphael Wolf weichen.

Der 1. FC Köln hat einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Nachdem Vincent Koziello am Montag den Medizincheck am Geißbockheim absolviert hat, gab der FC am Dienstag den Wechsel offiziel bekannt.

Koziello steigt am Mittwoch ins Training mit der Mannschaft ein. Er wird beim 1. FC Köln mit der Rückennummer 41 auflaufen.

FC-Geschäftsführer: „Vincent war von Anfang an mein Wunschspieler und deshalb war klar: Wenn wir noch jemanden verpflichten, dann ihn. Er ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar und erweitert unsere Möglichkeiten. Es freut mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat.“

„Der FC hat sich sehr um mich bemüht. Wir haben gute Gespräche geführt, ich habe mich sofort sehr wohl gefühlt. Ich komme zu einem großen Club in einer sehr starken Liga, habe aber natürlich den Anspruch, möglichst bald zu spielen und dazu beizutragen, dass wir unsere Ziele mit dem FC erreichen“, erklärte Koziello.

Der 22-Jährige kommt vom OSC Nizza und gilt als großes Mittelfeldtalent. Der knapp 1,70 Meter kleine Spieler kann sowohl offensiv als auch defensiv in der zentralen Position spielen. Bei OSC-Trainer Lucien Favre war Vincent Koziello zuletzt nicht mehr zum Zuge gekommen. Am Sonntag hatte der Trainer noch angedeutet, der Spieler könne Nizza verlassen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen würden. Dem Vernehmen nach soll der auch von anderen Clubs umworbene Mittelfeldspieler rund 3,5 Millionen Euro kosten.

Terodde wechselt nach Köln

Er hat bereits in Köln gespielt, zuletzt für den VfB Stuttgart - nun ist die Rückkehr von Simon Terodde nach Köln perfekt. Die Verantwortlichen des 1. FC Köln mit der Verpflichtung des Stürmers auf die anhaltenden Verletzungsprobleme, aber auch auf die fehlende Torgefahr des etatmäßigen Topstürmers John Cordoba. Terodde sitzt beim VfB immer wieder nur auf der Bank und hat sich daher nach einem neuen Club umgesehen. Beim FC ist der 1,92 Meter große Angreifer kein Unbekannter: Terodde stürmte bereits von 2009 bis 2011 für die Kölner.

Claudio Pizzaro

Kurz vor seinem 39. Geburtstag hat Fußballprofi Claudio Pizarro beim Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln einen Einjahresvertrag unterschrieben. Mehr als die Rolle des Jokers scheint aber für den 39-Jährigen nicht drin. In der Europa League darf der Peruaner aufgrund seiner späten Verpflichtung gar nicht ran.

Trotzdem kann die Verpflichtung dem Verein und der Mannschaft helfen. Das findet sogar Matthias Sammer: „Das war eine gute Verpflichtung. Da bringst du einen, der weiß, wie es geht. Er wird positiven Einfluss auf die Gruppe nehmen. Was Claudio im Strafraum kann, da werden die Jungs beim 1. FC Köln noch mit den Ohren schlackern. Das ist so etwas von außergewöhnlich. Er ist ein echter Torjäger, ein fantastischer Fußballer, ein wunderbarer Mensch und ein kleines Schlitzohr im positiven Sinne.“