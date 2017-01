Erstes Spiel nach der Weihnachtspause

20.01.2017 Köln. Der 1. FC Köln sieht sich nach Angaben des Trainers Peter Stöger für das letzte Hindrundenspiel am Sonntag gut aufgestellt. Drei bisher ausgefallene Spieler stehen wieder zur Verfügung.

Zuversichtlich, was zumindest die personelle Situation anbelangt, sieht FC-Trainer Peter Stöger dem ersten Spiel nach der Weihnachtspause entgegen. Denn für das letzte Hinrundenspiel am Sonntagabend in Mainz, mit dem die Meisterschaft fortgesetzt wird, stehen ihm drei zuvor wochenlang ausgefallene Stammkräfte zur Verfügung.

„Dominic Maroh, Leonardo Bittencourt und Matze Lehmann sind wieder dabei und können theoretisch spielen“, sagte Peter Stöger. Festlegen, wer von diesem Trio wohl in der Startelf steht, wollte er sich nicht.

Doch nachdem Dominic Maroh in allen drei Vorbereitungsspielen gegen Bochum (1:0), Stuttgart (0:0) und Anderlecht (1:1) in der Anfangsformation aufgeboten wurde, kann man davon ausgehen, dass er auch in Mainz die zentrale Rolle in der Innenverteidigung einnehmen wird.

Im Gegensatz zu dem Abwehrspieler kam Matthias Lehmann zu keinem Testspieleinsatz, weil er nach seinem Bänderanriss aus dem Derby in Mönchengladbach erst später ins Mannschaftstraining eingestiegen war. Doch ist damit zu rechnen, dass er zusammen mit Marco Höger in der Zentrale spielen wird. In diesem Fall würde Jonas Hector die Linksverteidigerposition übernehmen.

Leonardo Bittencourt dürfte dagegen zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen und zu einem späteren Zeitpunkt zum Einsatz kommen. Dagegen ist mit Winterzugang Christian Clemens an seiner ehemaligen Wirkungsstätte von Beginn an zu rechnen. (Joachim Schmidt)