Pressekonferenz in London

London. Der 1. FC Köln kehrt in London nach 25 Jahren auf die internationale Bühne zurück. Am Donnerstag geht es in London gegen den FC Arsenal. Dessen Trainer Arsene Wenger lobte am Mittwoch den Gegner.

Als die FC-Spieler den Charterflieger aus Köln-Bonn auf dem Flugfeld vor den Toren Londons verlassen, ist ihnen die Vorfreude im Gesicht anzusehen. Nach einem Vierteljahrhundert spielt der FC wieder international. Und das ausgerechnet zum Auftakt gegen den FC Arsenal, eines der Hauptlose im Wettbewerb.

Bei aller Vorfreude sind die Vorzeichen am Tag vor dem Spiel klar verteilt. Der FC ist mit drei Niederlagen denkbar schlecht in die Saison gestartet. Gerade die Pleiten gegen Hamburg und Augsburg könnten in der Endabrechnung schmerzen. Die Gunners feierten zuletzt in der Liga einen souveränen 3:0-Erfolg über den FC Bournemouth - nach einem ebenfalls holprigen Saisonstart kommen die Londoner ausgerechnet vor dem Duell gegen die Geißböcke auf Touren.

„Wir haben den Sieg wirklich gebraucht“, so Arsenal-Stürmer Olivier Giroud. „Gerade nach dem schwierigen Start tat uns das gut. Wir waren sehr effizient vor dem Tor. Das war gut für unser Selbstbewusstsein.“ Während sich die FC-Akteure in schickem dunkelblauen Anzug auf die Reise ins Hotel machen, sitzt das Arsenal-Urgestein Arsene Wenger mit seinem Top-Stürmer bei der Pressekonferenz am Trainingsgelände der Gunners. In Köln fiebert man dem Auftritt im Europapokal entgegen, im Fanlager der Londoner soll der Ausflug in die Europaleague nur ein Zwischenstopp sein.

Das Verpassen der Champions League liegt auch Wenger noch immer schwer im Magen. „Natürlich ist es eine Enttäuschung, nicht unter den besten Vier gelandet zu sein. Es fehlte ja nur ein Punkt“, so Wenger. „Ich bin aber glücklich, dass wir in diesem Wettbewerb spielen.“ Und das Trostpflaster könnte für die Gunners noch einen wichtigen Nebenaspekt haben. Sollte Arsenal die Champions League über die Liga erneut verpassen, gäbe es immer noch die Chance, die Königsklasse über den Gewinn des „kleineren“ Pokals zu erreichen.

„Natürlich will ich jeden Wettbewerb gewinnen“, so Wenger. „Aber darüber will ich noch gar nicht reden. Es steht erst das erste Spiel bevor, und das wird schwer genug.“ Das Londoner Urgestein hat durchaus Respekt vor den Geißböcken. „Das ist ein großer Verein, der FC hat immer ein ausverkauftes Stadion. Es ist eine sehr bewegliche Mannschaft, und sie haben nichts zu verlieren.“

Und dennoch will Wenger wohl auf einen Teil seines Stammpersonals verzichten. Auch wenn sich der Coach noch nicht ganz in die Karten schauen lassen will, sieben Spieler werden voraussichtlich geschont. Unter anderem gönnt er Nationalspieler Mesut Özil eine Pause. FC-Fans und Spieler werden es wohl verkraften können.