KÖLN. Armin Veh und seine alte Liebe: Mit Stuttgart gewann der FC-Sportdirektor 2007 den Meistertitel. Auch Vehs Geschäftsführer-Partner beim 1. FC Köln, Alexander Wehrle, hat eine VfB-Vergangenheit.

Von Martin Sauerborn, 01.03.2018

Je länger eine Karriere im Profi-Fußball andauert, desto mehr Stationen können sich anhäufen. Armin Veh tummelt sich als Spieler und Trainer seit 1979 im Geschäft, also bald 40 Jahre. Weil der inzwischen 57-Jährige nicht zu den vereinstreuen Typen der Sorte eines Thomas Schaaf zählt, ist er ordentlich herumgekommen. Augsburg, Mönchengladbach, St. Gallen, Rostock, Wolfsburg, Hamburg und Frankfurt – um die wichtigsten Engagements zu nennen. Und natürlich Stuttgart. Eine Stadt, an die Veh besondere Erinnerungen hat, weil die größten Erfolge eben immer aus so einer Karriere herausragen. 2007 hat Veh als Trainer des VfB die Meisterschale geholt und stand im Finale des DFB-Pokals (2:3 n.V. gegen Nürnberg).

Seit Armin Veh im Dezember 2017 als Geschäftsführer Sport des 1. FC Köln in Amt und Würden ist, hatte er schon Rendezvous' mit seinen Ehemaligen aus Wolfsburg, Hamburg und Augsburg. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) kommt es nun in Vehs inflationärer Reihe zur Begegnung mit den Stuttgartern – zum ersten Mal als Kölner. Es wird für ihn dann auch ein Wiedersehen mit Torjäger Mario Gomez geben, den Veh als VfB-Coach wie auch einen Thomas Hitzlsperger zum gestandenen Bundesliga-Profi formte. Überhaupt wird es am Sonntag im Rheinenergiestadion ein großes „Hallo“ geben. Vehs Geschäftsführer-Partner Alexander Wehrle ist beim VfB groß geworden, und FC-Kapitän Matthias Lehmann hat in jungen Jahren ebenso am Neckar gekickt wie Simon Zoller.

Ausgerechnet der jüngste Wechsler zwischen den Clubs droht, nicht dabei zu können. Simon Terodde, der in der Winterpause von Stuttgart nach Köln kam und seitdem schon fünfmal für den FC getroffen hat, meldete sich am Donnerstag mit Erkältungssymptomen vom Training ab. „Da müssen wir mal abwarten, wie es sich entwickelt“, sagte FC-Coach Stefan Ruthenbeck am Donnerstag mit sorgenvoller Miene. Auf seinen Torjäger möchte er nur ungern verzichten, zumal Terodde besonders motiviert sein dürfte und am Freitag seinen 30. Geburtstag feiert.

Bei so viel Wiedersehensfreude könnte fast untergehen, dass für Armin Veh und den 1. FC Köln die Stunde der Entscheidungen näher rückt. Das bezieht sich auf die Zukunft des gesamten Vereins und dann auf die des Trainers und der Spieler. Zur Zukunft von Stefan Ruthenbeck hat Veh bislang eine klare Aussage vermieden, auch als in dieser Woche erste Gerüchte aufgekommen sind, dass es bereits Verhandlungen mit potenziellen Nachfolgern gegeben habe. Der Trainer und sein Stab haben bei den Profis einen Vertrag bis zum 30. Juni. Darüber hinaus gibt es feste Absprachen über die weitere Vorgehensweise zwischen Geschäftsführung und sportlicher Leitung, was in der Natur der Sache liegt, wenn ein Club verzweifelt gegen den Abstieg kämpft und nicht weiß, in welcher Liga es in der nächsten Saison weitergeht.

Was die Spieler betrifft, hofft Armin Veh auf die besondere Beschaffenheit des 1. FC Köln. „Man kann keinem Spieler böse sein, wenn er im Falle eines Abstiegs den Verein wechseln würde“, spricht der Manager im Sportbuzzer-Interview über Nationalspieler wie Timo Horn oder Jonas Hector. Er glaubt aber, dass auch bei einem Abstieg diese Profis gehalten werden können: „Das wäre außergewöhnlich, wenn sich der eine oder andere so entscheiden würde. Dann wäre es sicherlich so, weil der FC so außergewöhnlich ist.“ Am liebsten würde Veh natürlich die Klasse halten. Ein Heimsieg am Sonntag beim Wiedersehen mit seiner ganz besonderen Ex kann die Hoffnung auf einen Verbleib der Geißböcke in der Bundesliga weiter befeuern.