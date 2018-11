Fünfjahresvertrag

17.11.2018 Köln. Der 30-jährige Stürmer Anthony Modeste wird wieder beim 1. FC Köln spielen. Der Zweitligist gab am Samstag den Transfer bekannt. Der neue Vertrag läuft bis 2023.

Torjäger Anthony Modeste kehrt zum 1. FC Köln zurück. Der 30 Jahre alte Angreifer habe einen Vertrag bis 30. Juni 2023 beim Fußball-Zweitligisten unterschrieben, teilte Club-Präsident Werner Spinner am Samstag auf der Gala zum 70. Vereinsgeburtstag mit. Modeste war 2015 erstmals zu den Kölnern gewechselt und hatte für das Team in 73 Pflichtspielen insgesamt 45 Tore erzielt. Im Sommer 2017 wechselte der Franzose nach wochenlangem Transfertheater für rund 30 Millionen Euro nach China zum Erstligisten Tianjin Quanjian.

Dort wurde Modeste jedoch nicht glücklich. In diesem Sommer kündigte er seinen bis 2020 datierten Vertrag bei den Chinesen nach nur einer Saison wegen ausstehender Zahlungen. Zuletzt hatte er sich bei der U21 der Kölner fit gehalten. „Als wir gemerkt haben, dass es eine Chance gibt, seine Vertragssituation zu lösen und ihn zu vertretbaren Konditionen zu verpflichten, haben wir alles darangesetzt, dies zu schaffen“, sagte FC-Geschäftsführer Armin Veh.

Modeste betonte, die Kölner hätten sich sehr um seine Rückkehr bemüht. „Diese Unterstützung und das Vertrauen möchte ich unbedingt zurückzahlen und meinen Teil dazu beitragen, dass der FC erfolgreich ist“, sagte der Angreifer. Nach 13 Spieltagen ist der Absteiger derzeit drei Punkte hinter Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV Zweiter. (dpa)

