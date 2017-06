Der Abschied naht

Köln. Am Wochenende traf sich die FC-Geschäftsführung mit einer Abordnung der Chinesen auf Ibiza. Es geht anscheinend nur noch um die Höhe der Ablösesumme.

Von Martin Sauerborn, 18.06.2017

Anthony Modeste steht vor einem Wechsel vom 1. FC Köln zum chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian. Am Wochenende traf sich die FC-Geschäftsführung mit Manager Jörg Schmadtke und Finanzchef Alexander Wehrle mit einer Abordnung der Chinesen auf Ibiza, wo Schmadtke derzeit in einem Kurzurlaub weilt. Beim entscheidenden Thema „Höhe der Ablösesumme für Modeste“ sollen sich beide Seiten in der Verhandlungsrunde und Gesprächen in „angenehmer Atmosphäre“ angenähert haben.

Tianjin hatte dem FC am 9. Juni bereits zwei Angebote für Modeste unterbreitet, die laut Jörg Schmadtke „nicht akzeptabel“ gewesen seien. Im Februar hatten die Chinesen noch 55 Millionen Euro für den 29-jährigen Torjäger der Kölner geboten. Schon allein wegen dieser Summe dürfte die Ablöse-Vorstellung des FC nicht unter 40 Millionen Euro liegen.

Beide Seiten haben sich nun auf die kommende Woche vertagt, um die Verhandlungen dann möglicherweise schon zum Abschluss zu bringen. Schmadtke hat nach seiner Rückkehr von den spanischen Urlaubsinsel für Mitte der Woche zudem ein Treffen mit Modeste vereinbart. „Wenn wir ein vernünftiges Angebot vorliegen haben, sprechen wir als nächstes mit dem Spieler“, hatte der Manager vergangene Woche erklärt.

Der französische Stürmer des FC soll bei Tianjin bereits einen Vorvertrag über dreieinhalb Jahre unterschrieben haben, in dessen Folge er pro Jahr 10 Millionen Euro netto verdienen wird. Der Schluss liegt also nahe, dass sowohl der 1. FC Köln als auch Anthony Modeste des Gesetzmäßigkeiten des Kapitals folgen werden.

Eine endgültige Entscheidung über den Transfer wird es wohl noch vor dem Trainingsauftakt der Geißböcke am 3. Juli geben. Das liegt vor allem daran, dass sich am Montag das Transferfenster in China zwar für einen Monat bis zum 14. Juli öffnen wird, die Clubs aus der Super League allerdings nur 14 Tage Zeit haben, um Verpflichtungen wie die von Anthony Modeste zu tätigen.

Jörg Schmadtke wird nichts gegen diesen zeitlichen Druck beim Interessenten aus dem Reich der Mitte haben. Hat der FC die Modeste-Millionen und damit den Rekordtransfer der Vereinsgeschichte erst einmal auf der sicheren Seite, kann der Geschäftsführer präsentieren, was er sich gemeinsam mit Trainer Peter Stöger für die Nachfolge des 25-Tore-Stürmers Modeste überlegt haben. In der Transfer-Gerüchteküche werden und wurden Jhon Cordoba (FSV Mainz), der Ex-Kölner Mark Uth (Hoffenheim) und der dänische Nationalspieler Martin Braithwaite (FC Toulouse) als Neuzugänge für die Offensive des FC gehandelt. Jörg Schmadtke ist aber auch immer wieder gut dafür, eine Überraschung aus seinem Hut zu ziehen.