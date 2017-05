KÖLN. Vor dem Derby mit dem 1. FC Köln lastet die unangenehme mentale Belastung auf Bayer 04 Leverkusen. Die Kölner kämen mit einem Sieg dem Einzug in die Europa League näher, die Werkself will die Abstiegs-Relegation vermeiden.

Von Joachim Schmidt, 11.05.2017

Die Regel lautet: Wer ihn hat, muss mit ihm umgehen können. Sonst droht das Scheitern. Und eigentlich muss sich jeder mit ihm rumschlagen, der sich im Profisport tummelt. Es geht mal wieder um den Druck. Ein Phänomen, das alle meiden wollen, nach dem aber so häufig gefragt wird, dass sich ihm keiner entziehen kann.

In der Fußball-Bundesliga die psychische Belastung vom ersten Spieltag an allgegenwärtig. Die Bayern spüren sie, weil sie Titel holen müssen, der Hamburger SV, weil mal wieder die Relegation droht. Und alle anderen müssen sich auch mit ihr herumschlagen. Im Mai hat der Druck mal wieder Hochkonjunktur. Entscheidungen stehen an, und es geht um Leben und Tod, obwohl nur geklärt wird, ob ein Club nächste Saison in der 2. Liga kicken muss und ein anderer es in Europa tun darf.

Womit der Diskurs beim rheinischen Derby zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln angelangt ist, das am Samstag in der ausverkauften BayArena steigt. Auf der einen Seite steht die Werkself. Angetreten, um Dortmund und München mit dem besten Kader aller Zeiten das Fürchten zu lehren. Auf der anderen Seite der FC. Angetreten, um die Klasse zu sichern und den neunten Platz aus dem Vorjahr zu bestätigen oder gar zu verbessern. Vor dem direkten Duell am vorletzten Spieltag der Saison 2016/17 haben sich die Welten verkehrt.

Bayer 04 zittert vor dem Gang in die Relegation, die Geißböcke träumen von der Qualifikation für die Europa League. Für beide steht viel auf dem Spiel, beide dürften den Druck spüren.

Peter Stöger empfindet die Summe an erfassbaren Einflüssen, die von außen auf die Clubs einwirken, eher als anregend. „Es schleppt niemand bei uns die Bürde mit, dass wir Europa League spielen könnten. Was wir jetzt haben, ist außergewöhnlich, aber ein Zugewinn“, erklärt der FC-Trainer. Was ein solch entspannter Umgang mit Belastung auslösen kann, durften 50 000 Zuschauer vergangenen Freitag bestaunen. Vor dem Hintergrund des gesicherten Klassenerhalts und der Chance auf Europa ließ Stöger seine Spieler von der Leine. Heraus kamen beim 4:3 gegen Werder Bremen ein unfassbares Spektakel und drei Punkte. „Wir wollten auch in Dortmund schon mehr Risiko nehmen, es war aber nicht möglich. Das hängt auch mit dem Gegner zusammen“, sagt Stöger. Für das Derby kündigte der Österreicher im Spielverlauf wieder volles Risiko an – wenn es darum geht zu gewinnen.

„Es kann auch sein, dass wir am Samstag bei einer Führung wie gegen Bremen viel verteidigen müssen.“ Während der Druck für die ohnehin gelösten Kölner also anregend zu sein scheint, könnte er sich auf die taumelnden Leverkusener schädlich auswirken. Stöger erklärt das so: „Es ist ein Unterschied, ob es um den Ligaverbleib geht oder um ein Ziel, das man seit 25 Jahren nicht mehr erreicht hat.“ Der FC-Coach ist der Meinung, dass Abstiegskampf Geist und Seele anders belasten. Der unangenehme mentale Druck liegt demnach auf Bayer 04.