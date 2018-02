Bundesliga am Karnevalswochenende

„Mer stonn zo dir, FC Kölle“ – so heißt es in der FC-Hymne, so leben es die Anhänger Woche für Woche bei den Spielen.

Köln. Während FC-Fans vor der anstehenden Partie ausgiebig feiern können, ist das für die Spieler tabu. Allein am Rosenmontag steht der Karneval bei der Mannschaft im Blickpunkt. Marcel Risse könnte sein Comeback feiern.

Von Joachim Schmidt, 08.02.2018

Trotz des karnevalistischen Treibens in Köln und dem Umland werden gut 4000 Fans die Mannschaft des FC am Samstag zum Spiel nach Frankfurt begleiten. „Wir haben am Samstag ein ganz wichtiges Spiel. Da steht vorher das Training im Mittelpunkt. Aber am Rosenmontag sind wir beim Zug. Dazu fühle ich mich mit der Mannschaft verpflichtet. Die Teilnahme ist eine Pflichtveranstaltung für uns, auch aus der Historie des Vereins heraus“, sagte FC-Trainer Stefan Ruthenbeck.

Dem wird am Samstag höchstwahrscheinlich Sehrou Guirassy ausfallen. Der Stürmer laborierte auch am Donnerstag noch an seiner Fußgelenkverletzung und nahm nicht am Mannschaftstraining teil.

Dagegen konnte Marcel Risse ohne Probleme das harte Pensum absolvieren und steht nach Aussage des Trainers für die Partie zur Verfügung. Ob er aber bereits ein Kandidat für die Startelf ist, ließ Stefan Ruthenbeck offen. Wegen verschiedener muskulärer Probleme hatte der Außenstürmer seit September pausiert. Seinen letzten Einsatz erlebte er im Hinspiel gegen Eintracht Frankfurt.