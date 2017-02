FC-Stürmer

Köln. Für Anthony Modeste, den Top-Torjäger des FC, soll ein Verein aus China 40 Millionen Euro bieten - bei einem sofortigen Wechsel. Im Reich der Mitte ist das Transferfenster noch bis zum 28. Februar geöffnet.

Von Joachim Schmidt, 20.02.2017

Die Begehrlichkeit auf eine Verpflichtung von Kölns Torjäger Anthony Modeste hat nicht erst seit seinem Sprung auf Platz eins der Bundesliga-Torjägerliste mit seit Sonntag 17 Treffern neue Dimensionen erreicht. Wie das Fachblatt „Kicker“ erfuhr, ging beim 1. FC Köln schon zuvor ein Kaufangebot ein, in dem dem Club rund 40 Millionen Euro für einen sofortigen Wechsel geboten wurden.

Ein chinesischer Erstligist steckt hinter der Offerte. Noch bis zum 28. Februar können die Clubs aus dem Reich der Mitte Spieler verpflichten, bevor die Transferliste dort schließt und die neue Saison beginnt.

Trotz der für Kölner Verhältnisse ungeheuren Summe hat Jörg Schmadtke ein Veto eingelegt. „Unsere Haltung ist klar: Wir werden unsere sportliche Zielsetzung nicht aufgrund eines Transfers gefährden – auch wenn es um viel Geld geht“, sagte der FC-Sportchef gegenüber dem „Kicker“.

Die Absage habe man sowohl dem Club mitgeteilt als auch all jenen angeblichen Beratern von Anthony Modeste, die auf einmal aufgetaucht seien. Es werde derzeit auch keine Schmerzgrenze geben, ab der ein Verkauf doch noch möglich sei, fügte Jörg Schmadtke noch hinzu.

Bereits im letzten Sommer hatte es Interesse aus China an Anthony Modeste, der in der Vorsaison bereits 15 Treffer in der Bundesliga erzielt hatte, gegeben. Damals hätte er aufgrund einer Ausstiegsklausel für etwa 8,5 Millionen Euro gehen können. Diese Klausel kaufte ihm der 1. FC Köln ab und verlängerte den Vertrag des 28-Jährigen bis 2021.