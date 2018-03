Fachsimpelei am Rande des Trainings: Stefan Ruthenbeck (links) und Armin Veh sehen die aktuelle Lage mit gleichem Blick.

Köln. Nur noch ein Spiel außerhalb der traditionellen Bundesligaanstoßzeit samstags um 15.30 Uhr muss der 1. FC Köln an den letzten sieben Saisonspieltagen bestreiten. Das ergab die Terminplanung der Deutschen Fußball Liga.

Von Joachim Schmidt, 02.03.2018

Nachdem die Begegnungen bis einschließlich des 27. Spieltags vor Wochen festgesetzt worden waren, sind nun alle Termine vergeben. Danach bestreitet der 1. FC Köln lediglich am 22. April ab 18 Uhr daheim gegen Schalke 04 ein Sonntagsspiel. Alle anderen Partien, daheim und auswärts, finden an den Samstagnachmittagen ab 15.30 Uhr statt.

Im Einzelnen sind das: 28. Spieltag, Ostersamstag, 31.3. bei der TSG Hoffenheim; 29. Spieltag, 7.4. gegen Mainz; 30. Spieltag, 14.4. in Berlin; 31. Spieltag, 22.4. (18 Uhr) gegen Schalke; 32. Spieltag, 28.4. in Freiburg; 33. Spieltag, 5.5. gegen München; 12.5. 34. Spieltag in Wolfsburg.