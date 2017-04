1. Bundesliga

Augsburg. Ein zum Ende hin immer hitziger und unfairer werdendes Spiel hat der 1. FC Köln mit 1:2 in Augsburg verloren. Selbst gegen nur noch neun Spieler der Gastgeber gelang in der hektischen Schlussphase nicht mehr der Ausgleich.

Von Joachim Schmidt, 15.04.2017

Ein zum Ende hin immer hitziger und unfairer werdendes Spiel hat der 1. FC Köln mit 1:2 in Augsburg verloren. Selbst gegen nur noch neun Spieler der Gastgeber gelang in der hektischen Schlussphase nicht mehr der Ausgleich. Damit hält die Negativserie der Rheinländer bei den Schwaben an, wo seit neun Jahren nicht mehr gewonnen wurde.

In gewisser Hinsicht etwas überraschend war bei den Kölnern die Startelfnominierung von Leonardo Bittencourt. Nach eineinhalbmonatiger neuerlicher Verletzungspause hatte er jüngst zwar einen Kurzeinsatz gegen Frankfurt absolviert, danach jedoch wieder pausiert. Da seine Kraft wohl noch nicht für die volle Spielzeit reichen dürfte, war mit einer späteren Einwechselung spekuliert worden.

Zwar starteten die Gäste furios, kamen nach zwölf Sekunden bereits zur ersten Ecke, lagen aber auch nach sechs Minuten bereits im Rückstand. Zunächst retteten Timo Horn und Jonas Hector noch, doch bei der nachfolgenden Ecke von Jonathan Schmid stand Martin Hinteregger völlig frei und köpfte aus dem Rückraum ein.

Im Gegenzug hätte der Ausgleich fallen müssen, doch Yuya Osako verpasste etwa einen Meter vor dem leeren Tor den Ball, den Lukas Klünter scharf entlang der Grundlinie nach innen getreten hatte. Mit einem Überraschungsschuss versuchte Anthony Modeste (18.) den weit vor seinem Tor stehenden Marwin Hitz aus 35 Metern zu überlisten. Doch der Ball ging weit rechts vorbei.

Nicht so beim Elfmeter von Paul Verhaegh. Nach einem Foul von Frederik Sörensen, der Kevin Danso an der linken Strafraumgrenze am Fuß traf und zu Fall brachte, zeigte Schiedsrichter Guido Winkmann mit erheblicher Verzögerung aber völlig zu Recht auf den Strafpunkt. Augsburgs Kapitän traf links unten (23.), Timo Horn spekulierte auf die rechte Seite des Schützen.

Noch mehr verladen wurde Kölns Torhüter kurz vor der Pause von seinem Vordermann Frederik Sörensen. Obwohl Timo Horn einen Ball locker hätte aufnehmen können, bugsierte der neben ihm stehende Innenverteidiger die Kugel an ihm vorbei ins Toraus und zur Ecke für die Gastgeber. Ein katastrophaler Aussetzer des Dänen, der völlig neben sich stand, dem mit zehn Fehlpässe die meisten Ballverluste aller Spieler in der ersten Halbzeit unterliefen.

Dennoch blieb er nach der Pause auf dem Platz. Stattdessen wurden Milos Jojic trotz ordentlicher Leistungen und Christian Clemens ausgewechselt. Dafür kamen mit Artjoms Rudnevs und Simon Zoller zwei klassische Stürmer.

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit wurde bestimmt von Zweikämpfen und zahlreichen Fouls. Spielfluss kam kaum auf, Toraktionen fanden nicht statt. Es war ein unschönes, impulsives Spiel mit vielen Fehlern und Zufallsprodukten.

Einem solchen entsprang auch der Anschlusstreffer der Kölner (65.). Nach einer Ecke von Jonas Hector traf Anthony Modeste den Ball nicht richtig. Statt ihm schoss Frederik Sörensen, und der rettend einspringende Philipp Max drosch das Spielgerät endgültig über die Linie.

In der Folge wurden die Angriffsversuche der Kölner wilder. Zwar fehlte es an Struktur, aber dem Kampfspiel entsprechend berannten sie das Augsburger Tor. Lange Bälle waren Trumpf gegen eine Gastgebermannschaft, die mit Verbissenheit die nun knappe Führung verteidigte.

Nach einem Foul von Koo, bei dem er sich so verletzte, dass er ausgewechselt werden musste (89.) sah der Südkoreaner die Gelb-Rote Karte. Außerdem ließ Guido Winkmann sechs Minuten nachspielen. Dabei drohte das Spiel dem Schiedsrichter völlig aus dem Ruder zu laufen. Nach Handgreiflichkeiten sah Alfred Finnbogason die Rote Karte (90.+2) und auch Trainer Manuel Baum musste aus dem Innenraum.

Augsburg: Hitz; Verhaegh, Danso, Hinteregger, Max; Baier (60. Kohr); Schmid (81. Teigl), Altintop, Koo, Usami (72. Ji); Finnbogason. – Köln: Horn; Klünter, Sörensen, Heintz, Hector; Clemens (46. Rudnevs), Lehmann, Jojic (46. Zoller), Bittencourt (61. Höger); Modeste, Osako. – SR: Winkmann (Kerken). – Tore: 1:0 Hinteregger (6.), 2:0 Verhaegh (23., Foulelfmeter), 2:1 Max (65., Eigentor). – Zuschauer: 30.660 (ausverkauft). – Gelb-Rote Karte: Koo (89., wiederholtes Foulspiel). – Rote Karte: Finnbogason (90.+2). – Gelbe Karten: Verhaegh, Kohr – Lehmann, Hector, Klünter.