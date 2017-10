Leverkusen. Auch im rheinischen Derby bleibt der 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga sieglos: Drei Tage nach dem erlösenden 3:1 im DFB-Pokal bei Hertha BSC verloren die Rheinländer das 61. Bundesliga-Duell bei Bayer Leverkusen mit 1:2 (1:0).

Von Joachim Schmidt und Martin Sauerborn, 28.10.2017

Ein temporeiches und kampfbetontes Derby hat Bayer Leverkusen für sich entschieden. Nach einem Pausen-Rückstand drehten die Gastgeber die Partie nach dem Wechsel und zeigten dabei begeisternden Offensivfußball. Die Kölner hielten lange Zeit mit, vermochten nach dem Rückstand aber keine Großchance mehr herauszuspielen.

Die gut 30.000 Zuschauer in der BayArena erlebten vom Anpfiff weg eine temporeiche, packende Partie. Dominierten in der ersten Halbzeit zunächst die Gastgeber, so vermochten sich die Kölner mit zunehmender Spielzeit vom Druck der Werkself zu befreien.

Dabei half natürlich auch der Führungstreffer. Der gelang in der 23. Minute, zu einem Zeitpunkt, zu dem nicht damit zu rechnen war. Und er wurde auf kuriose Weise erzielt. Ein weiter und wuchtiger Einwurf von Frederik Sörensen in den Strafraum hinein landete bei Sehrou Guirassy. Der Mittelstürmer nahm ihn mit dem Rücken zum Tor mit der Brust an, drehte sich rechts um Verteidiger Jonathan Tah herum und schob den Ball aus etwa fünf Metern gegen die Laufrichtung von Bernd Leno ein.

Es war der erste Bundesligatreffer des jungen Franzosen, der seinen Aufwärtstrend der letzten Wochen fortsetzte. Unter der Woche beim Pokalsieg in Berlin hatte er den Führungstreffer vorbereitet und war ihm ein Tor wegen Abseits nicht anerkannt worden.

Die beste Möglichkeit vor der Pause zum Ausgleich bot sich Kai Havertz in der 32. Minute. Seinen wuchtigen Schuss blockte Dominique Heintz zur Ecke ab. Eine weitere Chance für die Kölner bot sich Frederik Sörensen. Nach einem Freistoß von Jannes Horn verpasste der Verteidiger aus kurzer Distanz den Ball um einen Fußbreit.

Großes Pech widerfuhr in der Nachspielzeit Dominic Maroh. Nach einem Kölner Eckball verletzte er sich am rechten Fuß, auf den Mitspieler Salih Özcan gefallen war. Von Betreuern gestützt humpelte er in die Kabine. Nach der Pause versuchte er es zwar noch einmal, brach den Versuch aber gleich wieder ab und wurde durch Lukas Klünter ersetzt.

Dem unterlief in der 53. Minute ein folgenschwerer Fehler. Abseits des Geschehens im Zentrum des Kölner Strafraum hob er eine Leverkusener Abseitsstellung auf. So konnte Leon Bailey ein Zuspiel von Charles Aranguiz annehmen und zum 1:1 verwerten.

Die Begegnung bewegte sich wieder auf Hochgeschwindigkeitstempo. Die Hausherren drückten weiter, die Gäste von der anderen Rheinseite suchten ihr Heil im Konterspiel.

Eine mutige Entscheidung, die nicht jeder Schiedsrichter so auslegt, traf Manuel Gräfe in der 59. Minute, als er Wendell verwarnte. Der war im Zweikampf mit Lukas Klünter im Kölner Strafraum zu Boden gegangen, was der Mann aus Berlin als Schwalbe bewertete.

Nach gut einer Stunde musste beim FC auch Yuya Osako das Feld räumen. Der Stürmer war zuvor am der rechten Ferse verletzt und behandelt worden. Für ihn kam Tim Handwerker, der so zu einem Einsatz gegen seinen Ex-Club kam. Sechs Minuten später stellte er Bernd Lebo mit einem strammen Schuss auf die Probe, doch der Bayer-Schlussmann wehrte zur Ecke ab.

Zuvor hatte sein Gegenüber Timo Horn zwei Mal sein Können zeigen müssen. Gegen Bailey wehrte er per Fuß ab (65.), gegen Julian Brandt rettete er per Faust. Bayer drängte mit Macht – und kam zur Führung nach einer Ecke. Kurios daran war, dass es eine Co-Produktion der Innenverteidiger war. Jonathan Tah legte vor, und Sven Bender vollendete (74.).

Auf die FC-Profis wirkte dieser Rückstand wie ein Nackenschlag. Keine drei Tage nach dem Kraft fordernden Pokalspiel in Berlin wurden Kopf und Beine müde. Zumal die Leverkusener nachsetzten und den entscheidenden dritten Treffer wollten.

Der schien Kevin Volland nach einer Kölner Ecke und dem folgenden Konter gelungen zu sein. Doch Minuten nach Anerkennung des Tores nahm es Schiedsrichter Manuel Gräfe wieder zurück. Video-Assistent Günter Perl hatte erkannt, dass zu Beginn des Angriffs ein Handspiel von Leon Bailey vorausgegangen war.

Leverkusen: Leno; Retsos (46. Heinrichs), Tah, S.Bender, Wendell; Baumgarlinger, Aranguiz; Bailey (87. Kohr), Brandt; Havertz (46. Alario), Volland.

Köln: T.Horn; Sörensen, Maroh (46. Klünter), Heintz, J.Horn; Lehmann (77. Jojic), Özcan; Zoller, Bittencourt; Osako (64. Handwerker), Guirassy.

SR: Gräfe (Berlin). – Tore: 0:1 Guirassy (23.), 1:1 Bailey (53.), 2:1 S.Bender (74.) . – Zuschauer: 30.210. – Gelbe Karten: Baumgartlinger, Wendell, Alario – Zoller, Bittencourt.