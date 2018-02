Freitagsspiel im Jubiläumstrikot

Köln. Was ihm in den ersten 14 Saisonspielen mit dem 1. FC Köln nicht vergönnt war, gelang Peter Stöger mit Borussia Dortmund bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte – ein Sieg.

Von Joachim Schmidt und Martin Sauerborn, 02.02.2018

Beiden Mannschaften war von Beginn an die emotionale Bedeutung des Spiels angesichts der Rückkehr von Peter Stöger und seinen Assistenten an ihre letztjährige Wirkungsstätte anzumerken. Viele Fehlpässe, Ballverluste und verlorene Zweikämpfe hüben wie drüben prägten die Anfangsphase.

Dennoch sollte es nur bis zur 13. Minute dauern, bis es die erste Großchance der Partie gab. Nach einer Hereingabe von Sehrou Guirassy kam Milos Jojic vom Elfmeterpunkt völlig frei zu Schuss, konnte sich die Ecke aussuchen, traf aber Roman Bürki an dessen linken Bein.

Praktisch im Gegenzug dann die erste Großchance für die Dortmunder: Als Frederik Sörensen klärte, prallte der Ball vom am Boden liegenden Dahoud vor die Füße von Shinji Kagawa. Dessen Schuss landete an der Latte.

Den nächsten Aufreger gab es in der 17. Spielminute. Die Kölner setzten die Gäste erneut unter Druck. Die wehrten sich verzweifelt gegen die gegnerischen Torschussversuche. Als Salih Özcan abzog, war dann der linke Arm von Julian Weigl am Ball. Doch statt eines möglichen Elfmeters entschied Schiedsrichter Benjamin Brand auf Fortsetzung des Spiels.

Hin und her wogte die kampfbetonte und dadurch kurzweilige Begegnung. Die zu Beginn blütenweißen neuen FC-Trikots, die aus Anlass des 70-jährigen Vereinsjubiläums erstmals getragen wurden, waren schnell vom Dreck verschmiert.

Etwas überraschend gingen dann die Gäste in Führung (35.). Auf der linken Seite hatte sich Shinji Kagawa durchgespielt und passte von der Grundlinie zurück. Michy Batshuayi, Dortmunds belgische Leihgabe vom FC Chelsea, stand bei seinem BVB-Debüt goldrichtig. Nur neun Minuten später traf der 24-Jährige erneut. Doch das vermeintliche 2:0 der Gäste hatte nur kurz Bestand. Nach Intervention von Video-Schiedsrichter Günter Perl wurde es wegen Abseits wieder aberkannt.

Kurz nach Wiederbeginn bot sich erneut Milos Jojic eine Einschussmöglichkeit. Doch er zögerte zu lange, so dass der BVB abwehren konnte. Die nächste Chance bot sich Sehrou Guirassy (54.), doch sein Schuss flog 20 Zentimeter über das rechte Giebeleck.

Die verstärkten Offensivbemühungen der Hausherren zahlten sich in der 60. Minute aus. Einen harten Schuss des aufgerückten Dominique Heintz wehrte Roman Bürki noch ab, hatte gegen den Flugkopfball von Simon Zoller aber keine Chance.

Bereits im Gegenzug und in die „Kölle-Alaaf“-Gesänge hinein aber sorgte erneut Michy Batshuayi für die neuerliche BVB-Führung. Dazu hatten Dominique Heintz und Jonas Hector mit schlechter Abwehrarbeit ihren Beitrag geleistet.

Damit war das nun muntere Toreschießen aber noch nicht vorbei. Denn nach einer Ecke von Jonas Hector war Innenverteidiger Jorge Meré mit seinem Kopf zur Stelle und wuchtete den Ball zum 2:2 (69.) ein. Den Schlusspunkt setzte dann Andre Schürrle. In der 85. Minute schloss er einen Konter zum 3:2 ab. Zwei Minuten später rettete Sokratis mit dem Kopf bei einem Höger-Schuss den Gästesieg.

Köln: T.Horn; Sörensen, Meré, Heintz, Hector; Höger (88. Pizarro), Özcan; Clemens (46. Zoller), Jojic; Guirassy (64. Cordoba), Terodde.

Dortmund: Bürki; Piszcek, Sokratis, Toprak, Toljan; Weigl; Dahoud (63. Guerreiro), Kagawa, Pulisic (71. Sancho); Schürrle (88. Akanji), Batshuayi.

SR: Brand (Unterspiesheim).

Tore: 0:1 Batshuayi (35.), 1:1 Zoller (60.), 1:2 Batshuayi (62.), 2:2 Meré (69.). –

Zuschauer: 50.000. – Gelbe Karten: Jojic, Hector – Dahoud.