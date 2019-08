Saisonstart der 1. Fußball-Bundesliga

Köln. Der 1. FC Köln stimmt seine Fans mit einem halbstündigen Film auf die kommende Bundesligasaison ein. Das Video ist ab Freitagabend auf Youtube zu sehen - und liefert einen ungefilterten Blick auf das Team.

Von Joachim Schmidt, 16.08.2019

Mit einem mehr als halbstündigen Film stimmt der 1. FC Köln ab Freitagabend (19.48 Uhr) seine Fans auf die Bundesligasaison ein. Auf Youtube und FC-TV ist der gut 33-minütige Film zu sehen.

Seit dem Aufstieg beim Spiel in Fürth wurden die FC-Profis und seit der Vorbereitungsstart auch der neue Cheftrainer Achim Beierlorzer mit seinen Kollegen auf Schritt und Tritt mit Kameras begleitet. Das Ergebnis ist ein ungefilterter Blick in das Innerste einer Bundesliga-Mannschaft in der Vorbereitung auf die Saison – bewusst ohne kommentierenden Erzähler.

Sportchef Armin Veh sagte zu dem Film, der in Anlehnung an eine 24-stündige Begleitung der Akteure, sieben Tage in der Woche, „24/7 EFFZEH“ heißt: „Man sieht, wie wir beim FC zusammenarbeiten. Es ist dieses Jahr gefühlt anders – im positiven Sinne – und ich wünsche mir, dass wir genauso in die Saison gehen.“

„Gefilmt und produziert wurde 24/7 EFFZEH von unserem eigenen FC-TV. Das sind Kollegen, denen wir alle hier hundertprozentig vertrauen. Sie sind ganz nah dran – und diese besondere Nähe spürt auch der Zuschauer“, sagte Geschäftsführer-Kollege Alexander Wehrle. „Genau wie unsere Fans können wir es kaum erwarten, dass die Bundesliga-Saison losgeht und lassen unsere Fans mit diesem direkten Einblick an unserer Vorfreude teilhaben.“