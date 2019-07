Köln. Der 1. FC Köln hat am Montag seine neuen Trikots für die Bundesliga-Saison 2019/2020 vorgestellt. Ein Hemd könnte zum Verkaufsschlager bei den Fans werden. Auf dem Trikot feiert der Club das berühmteste Wahrzeichen der Stadt.

Von Joachim Schmidt, 01.07.2019

Zu einem Verkaufsschlager bei den Fans könnte das Ausweichtrikot des 1. FC Köln werden, das am Montag zusammen mit den ebenfalls neuen Heim- und Auswärtstrikots vorgestellt wurde. Denn auf dem dunkelblauen Stoff ist in hellerem Blau die Silhouette des Kölner Doms vielfach aufgedruckt. Das Heimtrikot ist wie in der Vorsaison weiß, das für die Auswärtsspiele in Rot gehalten.

„Der FC steht gleichermaßen für Tradition und Moderne, für klassische Werte und Mut zur Veränderung. Entsprechend haben wir auch unsere Trikots für die Saison 2019/20 nach der traditionellen Formel kreiert, die unsere Fans sich wünschen: Zu Hause Weiß, auswärts Rot und zum Ausweichen ein besonderer Akzent“, sagte Geschäftsführer Alexander Wehrle: „Ich bin sicher, dass für jeden Fan mindestens ein passendes Design dabei ist.“

Der 1. FC Köln und sein Ausrüster uhlsport begleiteten die Trikot-Vorstellung mit einer Kampagne unter dem Motto „Arm in Arm für Köln“. Dabei wurde der enge Zusammenhalt von Verein, Fans, Partnern und Ausrüster auf verschiedene Weise in Szene gesetzt. In ausgewählten Filialen von Haupt- und Trikotpartner Rewe trugen die Mitarbeiter am Montag die neuen Trikots. Zudem streiften die Köbesse im Gaffel am Dom die Trikots über. Sie trugen die Nummer 12 und waren mit er Aufforderung "#UmarmtEuch" beflockt.

1. FC Köln steigt in 1. Bundesliga auf Die Rückkehr ist perfekt: Nach dem 4:0-Erfolg in Fürth spielt der 1. FC Köln in der kommenden Saison wieder in der 1. Bundesliga. Foto: dpa

Die Trikots kosten 79,99 Euro beziehungsweise 71,99 Euro für Mitglieder (Junior 59,99 Euro/53,99 Euro) und sind ab sofort im Internet und alle FC-Fanshops erhältlich.